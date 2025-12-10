أمطار متواصلة تجتاح دمياط مع بدء تأثير "نوة القاسم"

18 حجم الخط

شهدت محافظة دمياط منذ صباح اليوم هطول أمطار غزيرة ومستمرّة مع بداية تأثير "نوة القاسم"، التي تعد من أشد النوات على الساحل الشمالي في هذا التوقيت من العام.

وتعرضت مدن وقرى المحافظة لأمطار كثيفة مصحوبة ببرق ورعد، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط واضح للرياح.

وتعمل الجهات المعنية على متابعة الحالة الجوية لحظة بلحظة، مع توجيه نصائح للمواطنين لتوخي الحذر أثناء التنقل، والابتعاد عن أعمدة الإنارة خلال هطول الأمطار الرعدية، وارتداء الملابس الثقيلة طوال اليوم.

تأثير النوة على الصيد والسواحل

وأوضح حسام وفدي خليل، رئيس جمعية الصيادين بعزبة البرج، أن الأمطار المصحوبة برياح قوية أدت إلى توقف حركة الصيد بالكامل في المحافظة، خاصة المراكب الصغيرة والمتوسطة، لحين استقرار الأحوال الجوية.

وأشار وفدي إلى أن سرعة الرياح وارتفاع الموج يمثلان خطورة كبيرة على الصيادين، مؤكدًا أن التوقف عن الصيد إجراء احترازي للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأضاف أن عودة نشاط الصيد ستكون مشروطة بتحسن الطقس وإصدار إشارات الأمان من الجهات البحرية المختصة، وأن الجمعية تتابع حالة البحر أولًا بأول.

الامطار تغرق شوارع دمياط

توقعات الطقس خلال الساعات المقبلة

وتشير التوقعات المحلية إلى استمرار سقوط الأمطار على مدن المحافظة حتى ساعات الليل، على أن تكون بين متوسطة وغزيرة أحيانا، مع احتمالات للرعد في فترات متقطعة.

وتستمر الأجواء باردة نهارا وشديدة البرودة ليلا، مع نشاط الرياح الذي يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ويؤثر على الحركة في الشوارع والطرق السريعة.

ميناء دمياط مستمر في عمله دون تأثر

وفي سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا أكد فيه أن الميناء لم يتأثر بالأحوال الجوية، حيث استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن وغادر 13 سفينة، ليصل إجمالي السفن الراسية بالميناء إلى 27 سفينة.

وأوضح البيان أن إدارة الميناء تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين حركة الملاحة البحرية وضمان استمرار العمل بشكل طبيعي رغم الأمطار الغزيرة وسرعة الرياح المصاحبة للنوة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.