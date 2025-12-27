18 حجم الخط

طقس رأس السنة، كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوم رأس السنة حيث من المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد للبرودة فى الصباح الباكر وأخر الليل على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس خلال احتفالات رأس السنة



وحذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدى السيارات من الشبورة المائية الكثيفة تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، تبدأ فى الساعات المتأخرة من منتصف الليل وتنتهى فى الساعة العاشرة صباحا.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى



ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة يوم رأس السنة:

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 10



السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 11



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.