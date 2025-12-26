الجمعة 26 ديسمبر 2025
الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق غدا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدى السيارات من  الشبورة المائية الكثيفة تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية، تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، تبدأ فى الساعات المتأخرة من منتصف الليل، وتنتهى فى الساعة العاشرة صباحا.

 

حالة الطقس غدا الجمعة، أمطار خفيفة على هذه المناطق

حالة الطقس الآن، سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد للبرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد الإحساس ببرودة الطقس

حالة الطقس فى القاهرة

وقالت هيئة الأرصاد الجوية من المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس  شديد البرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 11
 

