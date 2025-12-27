موجة من الطقس السيئ تضرب محافظة البحيرة (صور)

18 حجم الخط

شهدت محافظة البحيرة موجة من الطقس ال-سيئ وسقوط الأمطار، وطالبت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية، والمتابعة المستمرة لرفع تجمعات المياه أولًا بأول، بما يضمن انتظام الحركة المرورية وسهولة وصول المواطنين إلى اللجان الانتخابية دون أي معوقات.

وشددت محافظة البحيرة على الانعقاد الدائم لغرف العمليات الرئيسية والفرعية بالوحدات المحلية على مدار 24 ساعة، مع ربطها بوحدة التحكم والسيطرة بديوان عام المحافظة، لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها، خاصة ما يتعلق بتأثيرات الأمطار أو أي طوارئ قد تؤثر على سير العملية الانتخابية أو حركة المواطنين.

وشهدت المحافظة انتشارًا موسعًا لكافة المعدات والأطقم الفنية والأجهزة المعنية، وفقًا لخطة العمل المسبقة للتعامل السريع مع آثار الطقس غير المستقر، ورفع تراكمات المياه من الشوارع والميادين والقرى، وذلك من خلال فرق الوحدات المحلية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، والحماية المدنية.

الدفع بأكثر من 1500 معدة

وأشارت محافظ البحيرة إلى أن المحافظة استعدت لموسم الشتاء والأمطار من خلال الدفع بأكثر من 1500 معدة وطاقم فني، إلى جانب ماكينات الشفط والمعدات والوحدات المتخصصة التابعة للحماية المدنية، للتدخل الفوري ورفع تجمعات المياه، بما يضمن سلامة المواطنين واستمرارية الخدمات الحيوية دون انقطاع.

استمرار التنسيق والتواصل الدائم مع هيئة الأرصاد الجوية

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير كافة الإمكانيات والدعم اللازم للفرق الميدانية، وتذليل أي عقبات قد تطرأ، مع استمرار التنسيق والتواصل الدائم مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة مستجدات الأحوال الجوية، وتطبيق الإجراءات الاستباقية والطارئة اللازمة لمواجهة آثار التقلبات الجوية.

الابتعاد عن أعمدة الإنارة أو الأسلاك الكهربائية المكشوفة

ودعت محافظة البحيرة المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في المناطق التي تشهد تجمعات مائية، والابتعاد عن أعمدة الإنارة أو الأسلاك الكهربائية المكشوفة، مع سرعة الإبلاغ عن أي طارئ، لضمان التدخل العاجل من الجهات المختصة، والحفاظ على سلامة الجميع خلال هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

