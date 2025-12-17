لتعزيز السيولة المرورية، تنفيذ خطة رصف وتطوير الطرق بواحات الوادي الجديد

الأربعاء 17 ديسمبر 2025
أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، استمرار المتابعة الميدانية لأعمال رصف وتطوير الطرق بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار خطة متكاملة لرفع كفاءة الشبكة الداخلية والمحاور الحيوية، وضمان الالتزام بالجداول الزمنية، وتحسين المظهر الحضاري.

وأوضح المهندس أحمد عبد الرحيم، مدير عام الطرق والنقل بالوادي الجديد، أن الأعمال الجارية تشمل الانتهاء من رصف حي البري (المرحلة الثانية) واستكمال عدد من أحياء البلد القديمة ببلاط الإنترلوك بمركز الخارجة بإجمالي نحو 40 ألف متر مسطح، بالتوازي مع تنفيذ طبقات الأساس لتوسعات بعدد من الشوارع الحيوية، وأعمال الرفع المساحي تمهيدًا للرصف.

وأشار إلى أنه تم الإعداد لتطوير شوارع ومناطق مركزية بمدينة باريس، واستكمال مراحل الرصف بطريق الشيخ والي ومدخل قرية أسمنت بمركز الداخلة، إلى جانب التعاقد على تنفيذ رصف ببلاط الإنترلوك بإجمالي نحو 30 ألف متر مسطح بالمركز، مع التجهيز لاستكمال أعمال رصف طريق بلاط / أولاد عبد الله، والتنسيق لنقل معدات الرصف إلى مركز الفرافرة ضمن خطة العمل خلال الشهر الجاري.

 

أكبر منظومة طرق برية على مستوى الجمهورية

هذا فيما تستكمل محافظة الوادى الجديد أكبر منظومة داعمة للبنية التحتية المتمثلة فى الطرق الرئيسية والفرعية ضمن أطول شبكة طرق على مستوى الجمهورية والتي دعمتها القيادة السياسية من أجل تنفيذ طرق جديدة هي الأطول لتحقيق التواصل بين محافظة الوادي الجديد ومختلف المحافظات في النيل والدلتا، وهي كانت من أهم وأبرز المشكلات التي تواجه الوادي الجديد خلال الفترات السابقة.

وتستكمل المحافظة أعمال رفع كفاءة الطرق ضمن خطة رفع كفاءة الشوارع الحيوية بالمحافظة؛ حرصًا على سلامة المواطنين ومستخدمي الطريق وتلافيًا للحوادث المرورية، ورصف الطرق الداخلية بمراكز المحافظة، وذلك ضمن خطة استكمال رصف الحي بالكامل من اعتمادات الخطة الاستثمارية الجديدة للمحافظة، ضمن خطة رفع كفاءة الطرق الداخلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بالمحافظة.

وتم تخصيص أكبر ميزانية تنموية لدعم شبكة الطرق بالمحافظة، من أجل إستكمال منظومة التنمية المستدامة والتى تتضمن عدد كبير من المشروعات القومية والإستراتيجية ومنها شبكات الطرق التى شهدت طفرة إنشائية شملت تنفيذ عدد من المحاور الرئيسية لربط المحافظة بباقى محافظات الجمهورية.

وقال محافظ الوادى الجديد، إن اهتمام الحكومة بتنمية المحافظة، تضاعف خلال السنوات الماضية بتوجيهات من الرئيس السيسى، حيث جرى تخصيص أكبر ميزانية تنموية فى تاريخها، وهى أطول شبكة طريق على مستوى الجمهورية، كما جرى تعديل مسار النقب على طريق الخارجة أسيوط، بناء على العرض المدروس من اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، وموافقة الحكومة عليه، لتعديل مسار الطريق وتفادى تلك المنحنيات الخطرة كمرحلة أولى.

الخطة الاستثمارية الجديدة السيولة المرورية الطرق الداخلية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الوادى الجديد رفع كفاءة الطرق شبكات الطرق واحات الوادي الجديد

