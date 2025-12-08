رصف طريق الحدادة في بني عبيد بالدقهلية (صور)

18 حجم الخط

أعلن هاني أحمد رئيس مجلس مركز ومدينة بني عبيد في محافظة الدقهلية رصف طريق الحدادة لمبة 3، تكلفة 4 ملايين جنيه، وذلك بناءً على توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بالعمل على رفع كفاءة الطرق.

رصف طريق الحدادة في بني عبيد بالدقهلية

رئيس بني عبيد يتفقد أعمال تنفيذ الرصف

وتفقد هانى أحمد رئيس مجلس مركز ومدينة بني عبيد أعمال رصف طريق الحدادة لمبه 3 والممول من مشروعات الخطة الاستثمارية لرئاسة المركز فى حضور المهندس أحمد سامى مدير قسم المشروعات والتخطيط بالإدارة الهندسية وصديق البحيرى سكرتير وحدة اليوسفية.

رصف طريق الحدادة في بني عبيد بالدقهلية

تسوية سطح الطريق وتجهيزه لوضع طبقة الإسفلت النهائية

وأكد رئيس المركز على أن عملية رصف طريق ببني عبيد جائت بعد فر طبقة من السن تم خلالها تسوية سطح الطريق وتجهيزه لوضع طبقة الإسفلت النهائية بسمك 25 سنتم بعد الإنتهاء من فرد طبقة من الحصى والسن والزلط الصغير بشكل متساوى على طول الطريق وتم رشها بالمياه ودكها جيدًا لتعديل الميول لتحسين قدرت الطريق على تحمل الأحمال وتسهيل حركة سير الماره من المشاه والسيارات والمركبات بمختلف أنواعها المتجهه من قرية الحدادة وإلى قرية لمبه 3.

ومن جانبه أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية علي المتابعة المستمرة لتنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية والعمل علي تنفيذها وفقا للجدول الزمني المحدد.

