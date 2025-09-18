الشباب والرياضة تبدأ إجراءات إنشاء مركز تدريب الكشافة البحرية بأسيوط

بدأت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية، إجراءات إنشاء مركز تدريب الكشافة البحرية بساحل سليم بمحافظة أسيوط، على مساحة 3866 مترًا مربعًا، ويشمل فندقًا للإقامة والإعاشة على مستوى متميز.

وقامت لجنة من الوزارة بزيارة موقع المشروع لمتابعة الأعمال والوقوف على الإجراءات التنفيذية على أرض الواقع، وذلك بمشاركة لجنة حماية النيل بوزارة الموارد المائية والري، والهيئة العربية للتصنيع القائمة بأعمال التنفيذ، ومركز الاستشارات الهندسية بجامعة القاهرة كاستشاري للمشروع.

من جانبه قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن إنشاء مركز تدريب الكشافة البحرية في أسيوط يمثل إضافة نوعية للبنية التحتية الشبابية والرياضية بصعيد مصر، قائلا: "القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ مشروعات خدمية وشبابية تحقق التنمية المتوازنة بين مختلف المحافظات، ويأتي هذا المشروع ليجسد الرؤية الوطنية في دعم شباب الصعيد، وتوفير بيئة متكاملة للأنشطة الكشفية والرياضية والسياحية، كما يُعد المشروع خطوة مهمة في تنشيط الحركة الكشفية بمصر وتعزيز مكانتها السياحية محليًا ودوليًا."

وأضاف «صبحي»: أن الوزارة مستمرة في التوسع بإنشاء وتطوير المنشآت الشبابية بجميع المحافظات، بما يعزز من دور مراكز الشباب والمعسكرات الكشفية كحاضنة لبناء وعي الشباب وتنمية قدراتهم.

ومن المنتظر أن يسهم المشروع في تنشيط السياحة النيلية والكشفية بمحافظة أسيوط، من خلال استضافة وفود شبابية محلية ودولية، وتنظيم فعاليات وبرامج على ضفاف نهر النيل، بما يعزز مكانة الصعيد كوجهة جاذبة للأنشطة الشبابية والرياضية والسياحية.



وزير الرياضة يفتتح بطولة البحر المتوسط لرفع الأثقال

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بطولة كأس حوض البحر المتوسط لرفع الأثقال في نسختها الرابعة عشر، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر الحالي، بمشاركة 10 دول بالاضافة الى مصر البلد المستضيفة.

حضر الافتتاح المهندس خالد مهلهل، نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الافريقي، المهندس منار الدين الشلي، أمين عام الاتحاد الافريقي واتحاد البحر المتوسط، بيروس ديماس، رئيس اتحاد دول حوض البحر المتوسط وعضو الاتحاد الدولي، محمد عبد المقصود، رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال.

رحب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بجميع الوفود المشاركة في البطولة على أرض مصر، مشددا على قدرة الدولة المصرية على تنظيم مختلف البطولات الدولية بأعلى مستوى من الكفاءة، وهو ما يعكس الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية للرياضة والرياضيين، كما أوضح ان مثل هذه البطولات تعتبر احتكاكا قويا لأبطال مصر الرياضيين من أجل إعدادهم وايضا الكشف عن المواهب الجديدة واعطائها الفرص لتدعيم صفوف المنتخب الوطني.

واختتم صبحي كلمته قائلًا: “ان مصر وخاصة رياضة رفع الاثقال تمتلك تاريخا عريقا من الإنجازات، وتسعى وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصري لرفع الاثقال لعودة الابطال المصريين الى منصات التتويج وتصدرهم الميداليات والبطولة، متمنيا التوفيق لجميع اللاعبين في البطولة".

