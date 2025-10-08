حضور مميز لمحافظات الصعيد بمعرض "تراثنا"، ومنتجات أبناء أسيوط تحصد إعجاب الزوار (صور)

شهد معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية هذا العام حضورا مميزا لمحافظات الصعيد، حيث تألقت منتجات أبناء أسيوط بجودة صناعتها وتميز تصميمها، مما لفت انتباه زوار المعرض وأثار إعجابهم، وسط أجواء تسويقية احترافية وفرص ترويجية كبيرة للحرفيين والمشروعات التراثية من مختلف محافظات الجمهورية.

دعم الدولة للحرفيين

أكدت عدد من العارضات من محافظة أسيوط عن امتنانهن الكبير لرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعرض "تراثنا" ودعم الدولة للحرفيين، مشيرات إلى أن المعرض أسهم في توسيع قاعدة عملائهن والتعرف على أذواق الجمهور، مما عزز من فرصهن في الانتشار والتطور.

دعم جهاز تنمية المشروعات للحرفيين

وقالت منال سعد زغلول، إحدى رائدات حرفة التلّي في أسيوط، إن جهاز تنمية المشروعات قدم لها دعمًا ماليًا وفنيًا مكّنها من تدريب نحو 500 فتاة على الحرفة، مما ساهم في إحياء التلي من جديد، كما شاركت في عدد من دورات معرض تراثنا ومعارض خارجية في دول عربية، مما زاد من انتشار منتجاتها ورواجها.

أما سارة حمدي عثمان، صاحبة براند للحقائب القماشية، فأوضحت أنها بدأت مشروعها بعد التخرج بدعم من شقيقها، معتمدة على تعلم التطريز عبر الإنترنت، مؤكدة أنها تسعى لتقديم منتجات صديقة للبيئة بطابع عصري تناسب مختلف الأذواق. وأضافت أنها تشارك في المعرض للمرة الثانية وأن مشروعها أصبح مصدر دخل مستقر يغنيها عن الوظيفة التقليدية.

فيما قالت سناء جاهين، خريجة معهد الخطوط، إنها تعلمت حرفة الخرز بالمصادفة واستغلتها كفرصة عمل بديلة، حيث التحقت بدورات ريادة الأعمال في إحدى الجمعيات، ونجحت مع زميلاتها في الوصول إلى معرض "تراثنا"، معتبرة المشاركة فيه نقطة تحول في مشوارها المهني.

وأضافت سناء جاهين أنها خريجة معهد خطوط وتعلمت حرفة الخرز بالمصادفة، واستغلتها كفرصة عمل بديلة للوظيفة التقليدية، حيث نجحت في تطوير عملها من خلال التوجه إلى إحدى الجمعيات حيث حصلت على دورات خاصة بريادة الأعمال وتأسيس المشروعات، ونجحت بمنتجاتها ومنتجات زميلاتها في حرف مختلفة من المشتغلات في الجمعية إلى الوصول إلى معرض تراثنا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.