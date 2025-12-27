ضبط 420 زجاجة زيت مدعم و920 كيس ملح مقلد في حملة لتموين الفيوم

18 حجم الخط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على أسواق القرى والمدن، وتمكنت من تحرير 31 مخالفة تموينية متنوعة، كما حررت 24 مخالفة للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق المدعم، نقص وزن الإنتاج، وإنتاج مخالف للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة أسعار، وعدم نظافة أدوات العجين، شارك في الحملة قسم مباحث التموين ومديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك.

نتائج الحملة على الأسواق

وقال المهندس جمعة عبدالحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الحملة ضبطت 35 كرتونة زيت تمويني، بإجمالي 420 زجاجة، سعة الزجاجة الواحدة 800 ملليمتر، محملة على تروسيكل، ومعدة للبيع في السوق السوداء.

كما تم فحص شكوى مقدمة من إحدى شركات إنتاج ملح الطعام، لوجود منتجات مقلدة ومغشوشة تستغل العلامة التجارية الخاصة بها، وتم ضبط 920 كيس ملح عليه العلامة المقلدة، وتم تحرير محضر وجاري اتخاذ اللازم للوصول القائم علي استغلال العلامة التجارية، وتم ضبط 25 عبوة أدوية بشريه ونباتات عشبية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر، و48 سجائر مهربة مجهولة المصدر، وحررت 10 مخالفات عدم إعلان عن اسعار بيع أنشطة مختلف، ومخالفة عدم اعلان عن مخزن لمركز لتعبئة المواد الغذائية، و4 مخالفات عدم وجود شهادة صحية لمناديب سيارات توزيع المواد الغذائية، ومخالفتين ذبيح خارج المجازر الحكومية.

تكثيف الحملات التموينية

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على تكثيف الحملات على المخابز السياحية والبلدية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد أرصدة محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

كما شدد على تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار.

