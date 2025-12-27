رشوان: اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال دولة مستقلة جاء لتعزيز نفوذها في القرن الأفريقي

18 حجم الخط

قال الدكتور محمد رشوان، الخبير بالشأن الأفريقي: إن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاعتراف الرسمي بأقليم أرض الصومال كدولة مستقلة ذات سيادة، هو خطوة غير مسبوقة جعلت إسرائيل أول دولة تقدم هذا الاعتراف على المستوى الدولي منذ إعلان الإقليم انفصاله عن الصومال عام 1991 عقب انهيار الدولة المركزية.

توجة إسرائيلي متنامٍ نحو توسيع شبكة علاقاته في إفريقيا والقرن الإفريقي

وأكد فى تصريح لفيتو، ان الإعلان الإسرائيلي جاء في بيان رسمي ركّز على فتح آفاق التعاون الدبلوماسي والاقتصادي والتنموي، وأُدرج ضمن سياق أوسع وصفه نتنياهو بأنه امتداد لروح «اتفاقيات أبراهام»، بما يعكس توجهًا إسرائيليًا متناميًا نحو توسيع شبكة علاقاته في إفريقيا والقرن الإفريقي على وجه الخصوص.



تصاعد التهديدات الأمنية في البحر الأحمر وخليج عدن

وواصل حديثه قائلا: الجدل الذي رافق الإعلان ارتبط أساسًا بتقارير إعلامية إسرائيلية سابقة، لا سيما ما بثته هيئة البث الإسرائيلية «كان» في مارس 2025، حين نقلت تصريحًا لوزير خارجية إقليم أرض الصومال قال فيه: إنه لا يستبعد، نظريًا، إمكانية استقبال أعداد كبيرة من سكان غزة في حال حصول الإقليم على اعتراف دولي واسع.

وأضاف: موقعها الجغرافي القريب من مضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية الدولية، يمنحها ثقلًا إضافيًا في ظل تصاعد التهديدات الأمنية في البحر الأحمر وخليج عدن، بما في ذلك هجمات الحوثيين وتنافس القوى الدولية والإقليمية على النفوذ البحري، مبينا أنه في هذا السياق، يُقرأ الاعتراف الإسرائيلي باعتباره جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز الحضور الإسرائيلي في القرن الإفريقي وموازنة نفوذ قوى أخرى فاعلة في المنطقة، مثل الصين وإيران وتركيا، مع تقاطع ذلك مع المصالح الأمريكية في تأمين الممرات البحرية الحيوية.

تكهنات حول اهتمام أمريكي – إسرائيلي محتمل بموانئ صوماليلاند

ونوه بأنه قد طُرحت في هذا الإطار تكهنات حول اهتمام أمريكي – إسرائيلي محتمل بموانئ إقليم أرض الصومال، ولا سيما ميناء بربرة، لأغراض لوجستية أو أمنية، وإن لم يُعلن عن أي ترتيبات رسمية بهذا الشأن حتى الآن.

وكشف عن أن المحصلة يعكس الاعتراف الإسرائيلي تحوّلًا ملحوظًا في الدبلوماسية الإسرائيلية باتجاه إفريقيا، ويكشف عن توظيف متزايد لأدوات الاعتراف السياسي في خدمة الحسابات الجيوسياسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.