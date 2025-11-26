محافظ الدقهلية: صرف 139.6 مليون جنيه لمشروعات شباب الخريجين حتى الآن

18 حجم الخط

وافق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على صرف الدفعة 204 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر نوفمبر، وذلك بإجمالي 960 ألف جنيه موزعة على 7 وحدات محلية بمراكز ومدن المحافظة.

وجاء ذلك فى إطار جهود الدولة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للاهتمام بالشباب وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشجيعا لهم على العمل الحر.

وأوضح "مرزوق" أن عدد المستفيدين من الدفعة الحالية بلغ 17 شابا وشابة (9 من الذكور - 8 من الإناث)، وبذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين حتى تاريخه بلغت 139 مليونا، و643 ألف جنيه، استفاد منها 13732 شاب وفتاة منهم (6519 ذكور - 7213 إناث).

وجاءت موافقة اللواء "مرزوق" بناء على التقرير الذي عرضته وفاء عثمان مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة، وأكد على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وخلق فرص عمل جديدة.

وشدد محافظ الدقهلية على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات، وأكد على ضرورة التوعية بالفرص التمويلية والقروض التي يقدمها جهاز تشغيل شباب الخريجين.

