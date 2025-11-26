الأربعاء 26 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية: صرف 139.6 مليون جنيه لمشروعات شباب الخريجين حتى الآن

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
18 حجم الخط

وافق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على صرف الدفعة 204 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر نوفمبر، وذلك بإجمالي 960 ألف جنيه موزعة على 7 وحدات محلية بمراكز ومدن المحافظة.  

وجاء ذلك فى إطار جهود الدولة وتنفيذا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسى للاهتمام بالشباب وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشجيعا لهم على العمل الحر. 

وأوضح "مرزوق" أن عدد المستفيدين من الدفعة الحالية بلغ 17 شابا وشابة (9 من الذكور - 8 من الإناث)، وبذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين حتى تاريخه بلغت 139 مليونا، و643 ألف جنيه، استفاد منها 13732 شاب وفتاة منهم (6519 ذكور - 7213 إناث).

وجاءت موافقة اللواء "مرزوق" بناء على  التقرير الذي عرضته وفاء عثمان مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة، وأكد على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وخلق فرص عمل جديدة. 

وشدد محافظ الدقهلية على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات، وأكد على ضرورة التوعية بالفرص التمويلية والقروض التي يقدمها جهاز تشغيل شباب الخريجين. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتياجات السوق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الصغيرة والمتوسطة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي شباب الخريجين رئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس عبد الفتاح عدد المستفيدين محافظ الدقهلية لمشروعات الصغيرة والمتوسطة مشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتوسطة ومتناهية الصغر

مواد متعلقة

في جولة مسائية مفاجئة لوكيل وزارة الصحة بقنا، اكتشاف غياب الطبيب بوحدة الترامسة

القومي لذوي الإعاقة يصدر تقريره عن المرحلة الثانية من انتخابات النواب.. 75 متابعًا من ذوي الهمم شاركوا في رصد التصويت.. وغرفة العمليات تتلقى 590 شكوى واستفسارا

فين ديزل يحتفل بنجاح دواين جونسون بعد انتهاء عداوتهما

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

الأكثر قراءة

انتخابات النواب 2025، ننشر نتيجة الحصر العددي لأصوات دائرة بلبيس ومشتول السوق

نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة مركز الحسينية بالشرقية

ننشر نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بدائرة منيا القمح بالشرقية

ارتفاع مفاجئ في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025

وزيرة التضامن خلال افتتاح منتدى مستشفى أهل مصر: أول حدث علمي من نوعه بالشرق الأوسط

موعد جولة الإعادة للمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب 2025

مرتضى منصور قبل الأخير، نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بميت غمر في الدقهلية

انتخابات مجلس النواب 2025، ننشر نتائج الحصر العددي لدائرة ديرب نجم والإبراهيمية

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

12125 ليرة، سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المسك في المنام وعلاقته بقدوم أخبار سعيدة قريبا

دعاء الصباح لجلب البركة والرزق والخير الوفير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 26 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية