نائب محافظ الدقهلية يتفقد عددا من مشروعات الخطة الاستثمارية بتكلفة 24.5 مليون جنيه

قام الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، اليوم، بجولة ميدانية، بمركزي، السنبلاوين وتمي الامديد، لمتابعة سير العمل بعدد من مشروعات الخطة الاستثمارية، شملت، في مدينة السنبلاوين بحضور الأستاذ أحمد عبد العظيم رئيس المدينة، استكمال رصف ش المستشار القبلى من مدرسة العروبة حتى مطلع طريق المواهدة السنبلاوين/ كفر صقر بطول 260 م وعرض 9م بتكلفة مليون و923 ألف جنيه، رصف شارع مركز الشرطة الجديد بطول 350 م وعرض 8 م بتكلفة 2 مليون 162 ألف جنيه، رصف ش أبو بكر الصديق بحى النزهة بطول 175م وعرض 8 م، بتكلفة مليون و109 آلاف جنيه، رصف ش البريد بالشهيد بطول 100 م وعرض 10 م بتكلفة مليون و170 ألف جنيه.

وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لكافة مشروعات الخطة الاستثمارية الجارية بنطاق المراكز والمدن والأحياء، والتأكد من التزام الجهات المنفذة بالمواصفات الفنية والمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال.

كما شملت رصف ببلاط الإنترلوك ش معمل شمس بالبستان بطول ٥500 م وعرض 6م بتكلفة مليون و976 ألف جنيه، ورصف ببلاط الإنترلوك ش صلاح الدين بالحوال بطول 400 م وعرض 6م بتكلفة مليون و564 ألف جنيه، رصف ببلاط الانترلوك ش المدارس بالحوال بطول 550م وعرض 5.72 م بتكلفة 2 مليون و56 ألف جنيه، إنشاء وتطوير المباني الادارية باستكمال انشاء مبنى ديوان عام رئاسة مركز ومدينة السنبلاوين بتكلفة 7 مليون جنيه.

كما قام نائب المحافظ بزيارة لمنطقة مقترح موقف السنبلاوين أسفل كوبري ميت غمر، وسوق شارع المستشار، وموقع السوق الدائم، وزيارة طريق برهمتوش/ ميت غمر بطول 1.3 كيلو متر.

وتفقد "العدل" أعمال الخطة الاستثمارية بمدينة تمي الامديد، بحضور اللواء هاني مخلوف رئيس المدينة، حيث تابع أعمال تطوير منظومة الإثارة باستكمال توريد عدد 60 عامود لإنارة طريق العميد الميهي بقرية ابو داؤود واستكمال انارة مدخل ابو الصير باتجاه الحصاينة بتكلفة مليون ونصف المليون جنيه، رصف مدخل قرية البيضاء بطول 500 م وعرض8م بتكلفة 4 ملايين جنيه.

واستمع نائب المحافظ إلى شرح حول نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز، وشدد على ضرورة الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية طبقًا للمستهدف في الخطة الاستثمارية، ومعالجة أي سلبيات في تنفيذ المشروعات.

وأوضح نائب المحافظ أن المرحلة القادمة ستشهد متابعة دقيقة لمعدلات التنفيذ في كل القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات السيد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مؤكدًا أن العمل الميداني اليومي هو السبيل لضمان تحقيق الأهداف التنموية وفق رؤية الدولة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كل القطاعات.

رافق نائب المحافظ في جولته، إيمان حسين، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة، والمهندسة هبة صلاح مدير متابعة المشروعات، المهندس سامح نوار ممثل مديرية الطرق، والمهندسة منى فتحي وكيل المكتب الفني بالمحافظة، ومديري متابعة المشروعات والخطة والموازنة بالمراكز المذكورة.

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات، مشددًا على أن المتابعة الميدانية تمثل محورًا أساسيًا في منظومة العمل التنفيذي بالمحافظة، بهدف تحقيق الانضباط وضمان جودة الأداء والعمل بروح الفريق الواحد.

