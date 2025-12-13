مستقبل وطن يحصد نصيب الأسد من مقاعد مجلس النواب، وهذه نسبة الخسائر

18 حجم الخط

كشفت مؤشرات الحصر العددي لنتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في الدوائر الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا وعددها 30 دائرة في 10 محافظات، عن خسارة حزب مستقبل وطن مقعدين، ليصل بذلك إجمالي خسائر مرشحي الحزب إلى 11 من أصل 125 مرشحا في جميع المراحل، والباقي ما بين الفوز أو الدخول في جولة الإعادة.

عدد مقاعد حزب مستقبل وطن في مجلس النواب

ووفقا لمؤشرات الفرز في الدوائر الملغاة، نجح حزب مستقبل وطن في الفوز بمقعدين، ودخول جول الإعادة بـ16 مرشحا، بينما خسر مقعدين من أصل 20 مرشحا في الدوائر الـ30.

مستقبل وطن في الصدارة رغم خسارة 11 مقعدا

وعلى الرغم من خسارة الحزب هذا العدد من المقاعد، إلا أنه لا يزال في صدارة الأحزاب من حيث عدد الأعضاء الفائزين في مجلس النواب المقبل، بواقع 172 مقعدا "121 ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر – 51 ضمن المقاعد الفردية".

موقف مستقبل وطن من جولة الإعادة

وتشير التوقعات إلى أن حزب مستقبل وطن، والمستقلين، سيكون لهما النسبة الأكبر من المقاعد المتبقية سواء في جولة الإعادة بـ انتخابات المرحلة الثانية، أو في جولة الإعادة بالنسبة لجولة الإعادة أيضا في الدوائر الملغاة من محافظات المرحلة الأولى.

جدير بالذكر أنحزب مستقبل وطن، عقد اجتماعًا تنظيميًا، قبيل انتخابات مجلس النواب، في الدوائر الملغاة بعدد من محافظات المرحلة الأولى.

مناقشة استعداد مستقبل وطن لانتخابات مجلس النواب في الدوائر الملغاة

حضر الاجتماع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس مجلس الشيوخ السابق، النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، الأمين العام، النائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، والنائب عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب.

كما شارك في حضور الاجتماع، عدد من قيادات الحزب، والأمناء العام المساعدين، وأمين التنظيم المركزي، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، فضلًا عن أمناء الحزب والتنظيم بالمحافظات.

دعم مرشحي مستقبل وطن في انتخابات الدوائر الملغاة

واستعرض الاجتماع، رؤية حزب مستقبل وطن، لدعم مرشحيه في انتخابات الدوائر الملغاة، والمقرر انعقادها في الداخل يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وتناول الاجتماع، التأكيد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، وفقًا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وفي نهاية الاجتماع، تم فتح النقاش، حول مختلف الموضوعات التنظيمية، بما يعزز مكانة مستقبل وطن بين المواطنين، والعمل وفق رؤية الحزب، بأن يعكس المشهد الانتخابي، مبدأ المشاركة لا المغالبة، للظهور بشكل يليق بحقيقة المنافسة السياسية الشريفة في الجمهورية الجديدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.