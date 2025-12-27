السبت 27 ديسمبر 2025
سياسة

الشعب الجمهوري يتابع التصويت بجولة الإعادة بالدوائر الملغاة في انتخابات النواب

غرفة عمليات الشعب
غرفة عمليات الشعب الجمهوري لمتابعة جولة الإعادة
بدأت اليوم غرفة العمليات المركزية لحزب الشعب الجمهوري، برئاسة اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام للحزب، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، أعمالها في متابعة سير عملية تصويت المصريين في الداخل، ضمن جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والخاصة بالدوائر الـ19 التي صدر قرار بإلغائها من الهيئة الوطنية للانتخابات.

متابعة حزب الشعب الجمهوري انتخابات مجلس النواب في جولة الإعادة 

وشهدت غرفة العمليات حضور عدد من نواب حزب الشعب الجمهوري، وأمناء الأمانات النوعية، إلى جانب كوادر وشباب الأمانة المركزية.

 تطبيق الإجراءات القانونية والتنظيمية بدقة في التصويت بالانتخابات 

من جانبه، أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، أن الهدف من متابعة غرفة العمليات هو ضمان تطبيق الإجراءات القانونية والتنظيمية بدقة، ومراقبة سير العملية الانتخابية بما يحفظ حقوق الناخبين ويعكس التزام الدولة بالشفافية والمصداقية. 

 تسجيل أي ملاحظات أو تحديات قد تواجه الناخبين داخل اللجان

وأشار الأمين العام للحزب، إلى أن الشعب الجمهوري يسعى إلى تسجيل أي ملاحظات أو تحديات قد تواجه الناخبين داخل اللجان، من أجل تحسين جودة إدارة العملية الانتخابية وتعزيز الثقة في نتائجها، مؤكدًا على أن العمل يتم بحياد كامل ودون أي تدخل في اختيارات المواطنين.

 التزام الناخبين بكافة الإجراءات المعتمدة داخل اللجان الانتخابية 

وأكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، أن المؤشرات المبدئية لليوم الأول تؤكد التزام الناخبين بكافة الإجراءات المعتمدة داخل اللجان، فضلًا عن حرص القائمين على العملية الانتخابية على تنفيذ مهامهم بكفاءة ومسؤولية عالية.

إعداد تقرير بشأن سير التصويت في جولة الإعادة 

وأوضح أن أن التقرير النهائي الذي ستعده غرفة العمليات المركزية بحزب الشعب الجمهوري، عقب انتهاء جولة الإعادة سيشتمل على أبرز الملاحظات والتوصيات العملية التي تم رصدها خلال المتابعة.

