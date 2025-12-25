الوطنية للانتخابات: بعثة لوس أنجلوس آخر مقار التصويت بالخارج في جولة الإعادة بالدوائر الملغاة

18 حجم الخط

قال المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: إن بعثة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية كانت آخر بعثة بدأت أعمال التصويت في ثاني وآخر أيام الاقتراع بالخارج، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تنتهي أعمال التصويت بها في الساعة السابعة صباح غدٍ الجمعة، في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى، قبل انتهاء مواعيد التصويت في الدول التي لا تزال اللجان الانتخابية بها مفتوحة.

وأضاف أن مقر لوس أنجلوس سيكون آخر مقر انتخابي ينهي عملية التصويت، ليبدأ بعدها اتخاذ إجراءات الغلق والفرز وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية.

وأكد المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن المشاركة الإيجابية للمصريين بالخارج تعكس وعيهم الوطني وحرصهم على الإسهام في استكمال مسار الاستحقاقات الدستورية.

وتجرى جولة الإعادة في المرحلة الأولى من الدوائر الملغاة في الدوائر الآتية:

1 - محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة

- محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة

ومقرها مركز أبشواي.

- محافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح

- محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج -

الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم

الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة

الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا

الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا

الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة

الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام.

محافظة قنا الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا

الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص

الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت.

محافظ الإسكندرية: الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل

محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور -

الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود

