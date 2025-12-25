الهيئة الوطنية تقرر تغيير مقري مركزين انتخابيين بالإسكندرية والمنيا

18 حجم الخط

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم (٨٠) لسنة ٢٠٢٥، بشأن تغيير مقري مركزين انتخابيين بمحافظتي الإسكندرية والمنيا، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانتخابات مجلس النواب.

ونص القرار على تغيير مقر المركز الانتخابي بالدائرة الأولى بمحافظة الإسكندرية – قسم أول المنتزه – ليصبح معهد الراشدين الابتدائي الأزهري الكائن شارع إسكندر إبراهيم ناصية العمروسي بمنطقة ميامي – سيدي بشر بحري، بدلًا من معهد فتيات سيدي بشر.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور والقوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، وبناءً على قرارات الهيئة السابقة المنظمة للعملية الانتخابية، وكذلك موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥.

وأكدت الهيئة أن القرار يأتي في إطار تيسير العملية الانتخابية وضمان انتظامها، مشددة على التزامها باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق الشفافية وتسهيل مشاركة الناخبين خلال انتخابات مجلس النواب.

