الوطنية للانتخابات: استمرار التصويت في 108 دول وغلق 31 مقرًا بالـ 19 دائرة الملغاة

18 حجم الخط

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تدعو الناخبين المصريين بالخارج إلى اغتنام الساعات القليلة المتبقية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات باليوم الثاني والأخير لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى، قبل انتهاء مواعيد التصويت في الدول التي لا تزال اللجان الانتخابية بها مفتوحة.

وأوضح " بنداري" خلال مؤتمر صحفي، أنه تم غلق 31 مقرًا انتخابيًا بعد انتهاء عملية التصويت بها، وبدء إجراءات الفرز داخلها، في حين لا يزال التصويت مستمرًا داخل 108 مقار انتخابية بعدد من الدول، وفقًا لفروق التوقيت.

وأكد المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات استمرار المتابعة اللحظية لسير العملية الانتخابية بالخارج، لضمان انتظام التصويت وتطبيق القواعد المنظمة للعملية الانتخابية.

وتجرى جولة الإعادة في المرحلة الأولى من الدوائر الملغاة في الدوائر الآتية:

1 - محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة

- محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة

ومقرها مركز أبشواي.

- محافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح

- محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج -

الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم

الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة

الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا

الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا

الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة

الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام.

محافظة قنا الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا

الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص

الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت.

محافظ الإسكندرية: الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل

محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور -

الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.