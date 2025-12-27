السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

417.3 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال أسبوع

البورصة
البورصة
18 حجم الخط

 بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة  خلال الأسبوع  نحو 417.3 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 13.905 مليون ورقة منفذة على 714 ألف عملية.
وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 413.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 16.548 مليون ورقة منفذة على 726  ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، هذا وقد استحوذت الأسهم على 8.03 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات/ أذون نحو 91.97 % خلال الأسبوع.

 

تعاملات نهاية الأسبوع 

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات، الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.951 تريليون جنيه.

 

المؤشر الرئيسى للبورصة

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 41253 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 50711 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 18753 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 4592 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 13075 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 17259 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4445 نقطة.

تعاملات الأربعاء 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بختام تعاملات، الأربعاء، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.958 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30"  بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 41508 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 50896 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 18865 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 4605 نقاط.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وقفز  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 13089 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 17281 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 4445 نقطة.

 

تعاملات منتصف الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات الثلاثاء الماضي وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.954 تريليون جنيه.

 

المؤشر الرئيسي

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30"  بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 41419 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49%  عند مستوى 50860 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 18826 نقطة، وقفز  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.83%  عند مستوى 4614 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 12990 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 17183 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 4444 نقطة.

 

تعاملات جلسة الإثنين 

وتراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات  الإثنين الماضي، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.937 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 41102 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 50612 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 18682 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 4576 نقطة.

 

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 12849 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 17034 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 4416 نقطة.

 

تعاملات بداية الأسبوع 

وكانت قد ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة الأحد الماضي، وربح رأس المال السوقي 20 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.942 تريليون جنيه.

 

المؤشر الرئيسي

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 41348 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 50724 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 18789 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 4564 نقطة.

فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 12856 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 17038 نقطة، وصعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 4411 نقطة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إجمالى قيمة التداول بالبورصة إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة التداول داخل المقصورة التداول بالبورصة خلال الاسبوع الماضى التداول للسندات داخل المقصورة قيمة التداول بالبورصة قيمة التداول للسندات قيمة التداول قيمة التداول داخل المقصورة

مواد متعلقة

أخبار الاقتصاد اليوم: البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة.. البورصة تخسر 2 مليار جنيه.. استقرار سعر الذهب وارتفاع البيض.. الإحصاء تكشف عدد الأطفال في مصر

أخبار الاقتصاد اليوم.. وزير المالية يعلن زيادة العملات التذكارية للمتحف الكبير..إعلان موعد زيارة بعثة صندوق النقد لمصر.. واردات القمح تسجل 10.9 ملايين طن خلال 10 أشهر

الاستعلامات في رصد تحليلي: مئات الملايين تابعوا افتتاح المتحف في أوسع تغطية لحدث ثقافي

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع أسعار الدولار واستقرار الذهب.. إنستاباي يعلن تأثر الخدمات بسبب انتهاء التوقيت الصيفي.. شعبة الثروة الداجنة تتوقع زيادة أسعار الفراخ في هذا الموعد

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع الذهب واستقرار الدولار.. خفض سعر الفائدة الأمريكية.. إصدار طوابع بريد وعملات تذكارية لافتتاح المتحف المصري الكبير.. ومد فترة تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة

أخبار الاقتصاد اليوم: استقرار أسعار الذهب بالصاغة.. أهم 3 دول تستورد صادرات الأغلفة الحيوانية.. وحزمة تسهيلات جديدة للمهنيين العاملين عبر الإنترنت

تفاصيل إجراءات تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب وانخفاض الدولار.. البورصة تربح 13 مليار جنيه.. 10 ملايين جنيه حصيلة مزاد السيارات والبضائع بجمارك الإسكندرية وسفاجا

الأكثر قراءة

6915 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب تناطح السحاب خلال منتصف تعاملات اليوم

أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

القبض على دجال الدقهلية المتهم في واقعة "فيديو إخراج الجن من فتاة"

مودرن سبورت يلتقي القناة في كأس مصر بالظهور الأول لـ أحمد سامي

درجة الحرارة الصغرى 6 بشمال الصعيد، الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد

دعاء ليلة الزفاف، الإفتاء توضح بيان فضله وبركته

"تعليم كفر الشيخ" يعلن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لمرحلتي الثانوي والإعدادي

داوود عبد السيد، رحيل "فيلسوف الصورة" الذي فتش في "أرض الخوف" عن الحقيقة

خدمات

المزيد

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الزفاف، الإفتاء توضح بيان فضله وبركته

حكاية جامع الحدادين في حلب، أسماؤه وتاريخ بنائه ومكانته

ما حكم الصلاة أثناء العمل في بلاد غير المسلمين، تعرف على رأي الإفتاء

المزيد
الجريدة الرسمية
ads