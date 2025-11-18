الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مصدر بالأهلي: ربيعة خارج الحسابات ولم نطلب عودته

رامي ربيعة
رامي ربيعة
18 حجم الخط

قال مصدر داخل الأهلي إن رامي ربيعة مدافع الفريق السابق والعين الإماراتي الحالي خارج الحسابات تماما ولا توجد أي نية للتفاوض معه من أجل إعادته مجددا في يناير المقبل كما تردد، مشددا علي إن اللاعب خارج حسابات خطة التعاقدات. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

وتقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في السادسة مساء السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي رامي ربيعة اخبار الأهلي

مواد متعلقة

هل يعود كهربا إلى الأهلي بعد فسخ عقده مع القادسية؟ مصدر يجيب

مصدر بالأهلي يكشف موقف صفقة عمر فايد

الدوليون ينتظمون في مران الأهلي غدا

الجيش الملكي يعلن نقل مباراة الأهلي إلى ملعب جديد

سمير عدلي يسبق بعثة الأهلي إلى المغرب

الأهلي يتوجه إلى المغرب بطائرة خاصة لمواجهة الجيش الملكي

محاولات طبية مكثفة لتجهيز ياسين مرعي لمباراة شبيبة القبائل

توروب يطلب تسجيل مباراة القمة في دوري الجمهورية

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب ومالي في دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

شملت البيضاء والبلدي، ارتفاع سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025

بداية الحنين إلى الصيف، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

تشكيل إسبانيا المتوقع أمام تركيا في تصفيات كأس العالم 2026

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف أكبرها في البسلة وانخفاض الكوسة والبطاطس

بعد توجيه الرئيس بمتابعة حالته، خروج عمر خيرت من الرعاية المركزة ويحيى أول حفل في هذا الموعد

موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري

خدمات

المزيد

طرق وخطوات حجز تذاكر القطارات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية بمستهل تعاملات الثلاثاء

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

توبيخ أهل النار، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لآيات من سورة الطور

الجامع الأزهر يحذر من المغالاة في متطلبات الزواج ويوضح الضمانة الحقيقية لاستقرار الأسرة

دعاء الصباح لدفع الكسل والعجز وإزالة الاكتئاب

المزيد
الجريدة الرسمية