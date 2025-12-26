سامح حسين يعلق على طرد محمد هاني من مباراة جنوب إفريقيا

18 حجم الخط

علق الفنان سامح حسين على تلقي اللاعب محمد هاني البطاقة الحمراء، خلال مبارة المنتخب الوطني إمام جنوب أفريقيا، ضمن مواجهات الجولة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، التي تقام فعالياتها في المغرب

وقال سامح حسين من خلال حسابه الشخصي عبر موقع فيس بوك:" مالهاش لازمة يا هاني خالص".

تقدم منتخب مصر على جنوب إفريقيا

وتقدم منتخب مصر على جنوب إفريقيا، بهدف نظيف، بعد مرور 60 دقيقة من المباراة التي تقام بينهما اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، التي تقام فعالياتها في المغرب.

وشهد اللقاء بداية حماسية من الفريقين، وبعد مرور 5 دقائق من عمر المباراة، تبادل الفريقان الكرة، حيث حاول كل منتخب تسجيل هدف التقدم لكن لم تكلل محاولاتها بالنجاح.

وفي الدقيقة 10 ضاعت فرصة هدف للمنتخب المصري بعد كرة عرضية من محمد هاني مرت من أمام محمد صلاح داخل منطقة جزاء منتخب إفريقيا.

وفي الدقيقة 18، ارسل زيزو كرة عرضية رائعة داخل منطقة الجزاء، لكنها مرت من أمام لاعبي المنتخب الوطني.

وفي الدقيقة 21 سدد عمر مرموش ركلة حرة، مرت بجوار مرمي منتخب جنوب إفريقيا.

وفي الدقيقة 29 كاد ان يسجل منتخب جنوب إفريقيا بعدما سيطر اللاعب فوستر علي الكرة وسددها علي مرمى الشناوي لكن تصدى لها حارس منتخب مصر.

سجل محمد صلاح هدف منتخب مصر الأول أمام نظيره منتخب جنوب إفريقيا، في الدقيقة 45 من ركلة جزاء.

وتلقي محمد هاني البطاقة الحمراء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني ضغط منتخب جنوب إفريقيا بشكل قوي في محاولة لإدراك هدف التعادل.

وسدد إمام عاشور كرة قوية كاد أن يسجل بها هدف منتخب مصر الثاني لكن تصدي لها حارس جنوب إفريقيا.

