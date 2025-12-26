السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ضبط 35 سيجارة ماريجوانا بحوزة أجنبي بمطار الغردقة

المضبوطات بحوزة اجنبي
المضبوطات بحوزة اجنبي
 تمكن رجال الجمارك بـ مطار الغردقة الدولى برئاسة الدكتور هشام محمود شرارة من ضبط كمية من نبات الماريجوانا وعدد من السجائر المحشوة ب نبات الماريجوانا المخدر بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

جمارك مطار الغردقة الدولى تضبط محاولة تهريب كمية من نبات الماريجوانا وعدد من السجائر

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على الطائرة القادمة من النمسا، تم ضبط عدد ٣٥ سيجارة ملفوفين بداخلهم نبات الماريجوانا باشكال وأحجام وألوان مختلفة وكمية من نبات الماريجوانا المخدر بحوزة راكب بريطاني الجنسية قادم من فيينا  .

وتم الضبط بواسطة ابوزيد البدري مأمور اللجنة الجمركية وأحمد وحيد  ومحمود الحاوي  رئيس قسم التفتيش تحت اشراف مهند احمد سامي نائب مدير الادارة  وعمرو حسين مأمور الفحص بالأشعة واحمد جمال مدير إدارة الفحص بالأشعة.

وقام بالجرد والتحريز أحمد فتحي ومحمود الحاوي  بحضور محمد سيف من ادارة الأمن الجمركي تحت اشراف عبدالمحسن الشعيني مدير ادارة الأمن الجمركي  

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٥ بعد العرض على عمر خليفه رئيس الادارة المركزية لجمارك البحر الاحمر والمنطقة الجنوبية ود سعد سالم  رئيس الادارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام.

ياتى ذلك تنفيذا لتعليمات  أحمد أموري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

