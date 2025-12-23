وصول أول طائرة إلى مطار دمشق تقل سوريين من السودان (صور)

18 حجم الخط

وصلت اليوم الثلاثاء أول طائرة ركاب إلى مطار دمشق الدولي على متنها 32 مواطنا سوريا قادمين من دولة السودان ضمن عملية الإجلاء التي أعلنتها وزارة الخارجية.

سوريون عائدون من السودان، فيتو

عملية حصر لأعداد السوريين المقيمين في السودان

وفي 12 ديسمبر، أعلنت وزارة الخارجية السورية، عن بدء عملية حصر لأعداد السوريين المقيمين في جمهورية السودان، والراغبين بالعودة إلى سوريا وذلك تمهيدا لدراسة إمكانية تنظيم عملية إجلاء استثنائية لهم.

أوضاع المواطنين السوريين في السودان

وأكدت أن الخطوة "في إطار متابعة أوضاع المواطنين السوريين في السودان الشقيقة"، موضحة أن هذه الخطوة التمهيدية تهدف إلى "ضمان سلامة المواطنين السوريين في مناطق النزاع، وبما يتوافق مع الأطر التنظيمية المعمول بها".

السوريون يعيشون في مناطق مختلفة من السودان ظروفا إنسانية صعبة

ويعيش السوريون في مناطق مختلفة من السودان ظروفا إنسانية صعبة في ظل المواجهات الدائرة بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع".

جدير بالذكر أن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس شدد على أن تل أبيب لن تتحرك مليمترا واحدا من سوريا، معلنا أنه سيتم إقامة وحدات استيطانية بدلا من المستوطنات التي أخليت داخل قطاع غزة.

السوريون العائدون من السودان، فيتو

كاتس: نحن في فترة السيادة العملية وهناك فرص لم تتوفر منذ وقت طويل

وخلال مؤتمر في بيت إيل حول مستقبل قطاع غزة والمنطقة الواقعة تحت سيطرة إسرائيل في سوريا، واصل كاتس التأكيد على سياسة بلاده في المنطقة، وأضاف: "نحن في فترة السيادة العملية. هناك هنا فرص لم تتوفر منذ وقت طويل".

وشدد على أن "هذه حكومة استيطان وإذا أمكن فرض السيادة على الضفة سنفرضها ونحن الآن في مرحلة السيادة العملية".

