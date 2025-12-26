سقوط سيدة داخل منور منزلها في المحلة

18 حجم الخط

لقيت سيدة في العقد السادس من العمر، منذ قليل، مصرعها إثر سقوطها داخل منور منزلها بمنطقة الوزارية بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية.

وتلقت الجهات الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من أهالي مدينة المحلة الكبري بالحادث.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إلى محل الواقعة بمنطقة الوزارية حيث جرى فحص البلاغ وتبين أن الجثة لسيدة تدعى “ناظله فرحات حسن عبد الحليم” تبلع من العمر 55 عاما.



وتم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وبيان أسباب السقوط فيما تم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى لاتخاذ الإجراءات المتبعة وتسليمه لذويه لدفنها في مقابر اسرتها.

مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم على طريق المحلة – طنطا

لقيت سيدة مصرعها فيما أُصيب 4 أشخاص من بينهم أب ونجله في حادث مروري وقع على طريق المحلة الكبرى – طنطا أمام قرية الرجدية إثر تصادم سيارة ميكروباص بالطريق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت بلاغا يفيد بوقوع الحادث ووجود متوفاة وعدد من المصابين وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة كما جرى نقل جثمان السيدة المتوفاة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات المتبعة وتسليمه لذويه لدفنه في مقابر اسرته.

