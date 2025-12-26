الجمعة 26 ديسمبر 2025
إصابة شخص إثر سقوطه من الطابق الثالث أثناء تركيب ستارة بلكونة بالغربية

أُصيب شخص، اليوم، بإصابات متفرقة إثر سقوطه من الطابق الثالث بأحد العقارات في منطقة سوق اللبن، التابعة لقسم ثالث المحلة بمحافظة الغربية وذلك أثناء قيامه بتركيب ستارة بلكونة.

تلقى قسم شرطة ثالث المحلة بلاغا بسقوط شخص من علو وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث حيث جرى نقل المصاب إلى مستشفى المحلة العام لتلقي الإسعافات اللازمة والرعاية الطبية.

وتبين من الفحص المبدئي أن الحادث وقع نتيجة اختلال توازن المصاب أثناء تركيب ستارة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لقيت سيدة مصرعها فيما أُصيب 4 أشخاص من بينهم أب ونجله في حادث مروري وقع على طريق المحلة الكبرى – طنطا أمام قرية الرجدية إثر تصادم سيارة ميكروباص بالطريق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت بلاغا يفيد بوقوع الحادث ووجود متوفاة وعدد من المصابين وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة كما جرى نقل جثمان السيدة المتوفاة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

