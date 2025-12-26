إصابة شخص إثر سقوطه من الطابق الثالث أثناء تركيب ستارة بلكونة بالغربية

18 حجم الخط

أُصيب شخص، اليوم، بإصابات متفرقة إثر سقوطه من الطابق الثالث بأحد العقارات في منطقة سوق اللبن، التابعة لقسم ثالث المحلة بمحافظة الغربية وذلك أثناء قيامه بتركيب ستارة بلكونة.

تلقى قسم شرطة ثالث المحلة بلاغا بسقوط شخص من علو وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث حيث جرى نقل المصاب إلى مستشفى المحلة العام لتلقي الإسعافات اللازمة والرعاية الطبية.

إصابة شخص إثر سقوطه من الطابق الثالث أثناء تركيب ستارة بلكونة بسوق اللبن بالمحلة

وتبين من الفحص المبدئي أن الحادث وقع نتيجة اختلال توازن المصاب أثناء تركيب ستارة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع سيدة وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم على طريق المحلة – طنطا

لقيت سيدة مصرعها فيما أُصيب 4 أشخاص من بينهم أب ونجله في حادث مروري وقع على طريق المحلة الكبرى – طنطا أمام قرية الرجدية إثر تصادم سيارة ميكروباص بالطريق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت بلاغا يفيد بوقوع الحادث ووجود متوفاة وعدد من المصابين وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة كما جرى نقل جثمان السيدة المتوفاة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.