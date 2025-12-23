محافظ الغربية يستجيب لطلب مسنة بتوفير كرسي متحرك بعد سماع شكواها

18 حجم الخط

استجاب اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية في أقل من 24 ساعة لشكوى سيدة مسنة استوقفته أثناء جولته المسائية بشوارع مدينة المحلة الكبرى وتحديدًا بميدان الششتاوي.

حيث عبرت السيدة لـ محافظ الغربية عن احتياجها لكرسي متحرك يعينها على الحركة ويخفف عنها معاناة يومية أثقلت كاهلها في إطار النهج الإنساني الذي تتبناه محافظة الغربية وحرصها الدائم على أن يكون المواطن في صدارة الأولويات.

وعلى الفور وفر محافظ الغربية كرسي متحرك للسيدة إلى جانب تقديم بطانية وكرتونة مواد غذائية دعمًا لها في استجابة عاجلة تعكس المتابعة الدقيقة والاهتمام الحقيقي بأحوال المواطنين خاصة كبار السن والحالات الإنسانية الأولى بالرعاية.

ووجه المحافظ الى ايصال كافه المستلزمات إلى السيدة في مكانها وهي جالسة بما يضمن راحتها ويحفظ كرامتها في اطار الحرص على تقديم الخدمة للمواطن أينما كان ودون تحميله أي عناء.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن هذه الاستجابة تأتي انطلاقا من إيمانه العميق بأن مسؤولية المحافظ لا تقتصر على متابعة المشروعات والملفات الخدمية بل تمتد لتشمل التواجد بين الناس والاستماع إليهم والتفاعل المباشر مع مشكلاتهم، قائلًا: لن نترك مواطنا يعاني وأي شكوى تصلنا في الشارع أو من خلال القنوات الرسمية سيتم التعامل معها فورًا فخدمة الإنسان واجب علينا جميعا.

وأضاف محافظ الغربية أن المحافظة تعمل وفق رؤية واضحة تضع البعد الإنساني في قلب العمل التنفيذي مشددا على أن سرعة التدخل في مثل هذه الحالات واجب أخلاقي قبل أن يكون إداريا مؤكدًا استمرار الجولات الميدانية المفاجئة للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه والتعامل المباشر مع احتياجات المواطنين على أرض الواقع.

