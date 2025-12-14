رئيس جامعة القناة يُشيد بإنجازات الرباعة نورا عصام القارية والدولية

18 حجم الخط

أشاد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بإنجازات الرباعة الدولية نورا عصام ابنة جامعة قناة السويس والطالبة بالفرقة الثالثة بكلية علوم الرياضة، وذلك تقديرًا لإنجازها الرياضي المشرف بعد حصولها على ثلاث ميداليات في بطولة التضامن الإسلامي الموسم السادس لرفع الأثقال وزن 58 كجم.

استقبال البطلة نورا عصام

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، للطالبة نورا عصام حلمي عبد الباري، طالبة الفرقة الثالثة بكلية علوم الرياضة، وذلك تقديرًا لإنجازها الرياضي المشرف بعد حصولها على ثلاث ميداليات في بطولة التضامن الإسلامي. الموسم السادس لرفع الأثقال وزن 58 كجم، في إنجاز يعكس تميز أبناء الجامعة وقدرتهم على المنافسة ورفع اسم مصر في المحافل الرياضية.

وخلال اللقاء، قدّم الدكتور ناصر مندور خالص التهنئة للطالبة نورا عصام، مشيدًا بإصرارها وعزيمتها وما حققته من نتائج متميزة.

مؤكدًا أن الجامعة تفخر بنماذج مشرفة من طلابها يجمعون بين التفوق الرياضي والالتزام الأكاديمي، وأن دعم الأبطال الرياضيين يأتي في مقدمة أولويات جامعة قناة السويس باعتبارهم سفراء للجامعة ولمصر في البطولات المحلية والإقليمية والدولية.

المشاركون بمراسم التكريم

وشارك في مراسم تكريم البطلة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ماجد العزازي عميد كلية علوم الرياضة، والدكتور محمود شعيب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية، حيث أكد الحضور أهمية توفير بيئة جامعية داعمة للموهوبين رياضيًا، وتشجيعهم على مواصلة مسيرتهم وتحقيق المزيد من الإنجازات.

أبرز لاعبات رفع الأثقال

وتُعد الطالبة نورا عصام حلمي من أبرز لاعبات رفع الأثقال، إذ حصدت العديد من الجوائز والبطولات، من بينها الحصول على المركز الثاني على العالم في وزن 55 كجم، وتحقيق ثلاث ميداليات برونزية، إلى جانب تتويجها بالمركز الأول على مستوى الوطن العربي وأفريقيا في جميع المراحل السنية لوزن 55 كجم، كما شاركت في دورة الألعاب الإفريقية بغانا ونجحت في حصد ميدالية فضية واثنتين برونزيتين.

حصول البطلة نورا عصام على نوط التميز



كما نالت البطلة نورا عصام نوط التميز من الدرجة الثانية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تقديرًا لإنجازاتها الرياضية المتميزة، إلى جانب مشاركتها في بطولة أفريقيا للكبار بموريشيوس، التي حصدت خلالها ميداليتين برونزيتين، لتواصل بذلك مسيرة حافلة بالإنجازات المشرفة التي تعكس مكانة الرياضة المصرية وتميز طالبات جامعة قناة السويس.

