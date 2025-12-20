أحمد عبد الرؤوف يعلق على فوز الزمالك على الحرس بكأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

أعرب أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سعادته بالفوز على حرس الحدود في المباراة التي أقيمت اليوم السبت على ستاد المقاولون العرب في كأس عاصمة مصر.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "حققنا فوزًا مهمًا وحصدنا 3 نقاط مهمة أمام منافس قوي، والفريق يسير بصورة جيدة، والأداء يتحسن من مباراة لأخرى".

مباراة الزمالك وحرس الحدود

وتابع أحمد عبد الرؤوف: "نحتاج للعمل بشكل أفضل على المرمى، وأشكر اللاعبين على التزامهم وتنفيذهم للعديد من الأمور المطلوبة داخل الملعب".



وأضاف: "ناصر ماهر لم يتواجد في قائمة المباراة اليوم لأنه كان يعاني من إصابة في قدمه وتحامل على نفسه في الفترة الماضية، وعمر جابر كان يعاني من إصابة ولكنه شارك في الشوط الثاني".



ورفض المدير الفني للزمالك الحديث عن موقف أحمد حمدي لاعب الفريق خلال المؤتمر الصحفي.

وتابع أحمد عبد الرؤوف: "اللاعبون الشباب جزء من الفريق، ولا أعترف بمسمى لاعبين كبار ولاعبين ناشئين، ونستعين بهم على حسب المباريات، لأن هدف الزمالك هو المنافسة على اللقب وليس المشاركة في كأس العاصمة فقط".



وتابع: "لا بد أن نفرق بين مباريات ما قبل كأس عاصمة مصر، ومباريات البطولة، لأن الزمالك حاليًا يلعب بدون خط دفاع بالكامل تقريبًا، والفريق يستكمل قائمة مباريات كأس الرابطة بصعوبة بسبب الغيابات".



وأضاف: "أطالب من ينتقد مشاركة أي لاعب أن يخبرني من هو البديل، ونحن نعمل في ظروف صعبة، في حين أن هناك فرق آخرى لديها قائمة كاملة وتخسر في البطولة ولا أحد يتحدث عنها".

واختتم عبد الرؤوف تصريحاته قائلًا: "محمود جهاد طلب التغيير في المباراة السابقة، وهذه أول مرة يشارك فيها اللاعب في مباراة كاملة منذ 7 أشهر، في حين أن ناصر منسي كان مصابًا قبل السوبر المحلي وهو حاليًا في المنافسة مع باقي المهاجمين بالفريق خاصة وأن الزمالك يضم مجموعة مميزة من المهاجمين الكبار".

مباراة الزمالك وحرس الحدود في كاس عاصمة مصر

وكان فريق الزمالك فاز على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ستاد المقاولون العرب في الجولة الثانية لمباريات كأس عاصمة مصر ليرفع الأبيض رصيده إلى 4 نقاط يحتل صدارة المجموعة.

