الزمالك راحة سلبية غدا بعد الفوز على الحرس في كأس عاصمة مصر

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا الأحد، بعد الفوز على حرس الحدود في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الاثنين المقبل على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة سموحة، المقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد المقاولون العرب في الجولة الثالثة لمباريات بطولة كأس عاصمة مصر.

مباراة الزمالك وحرس الحدود في كاس عاصمة مصر

وكان فريق الزمالك فاز على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ستاد المقاولون العرب في الجولة الثانية لمباريات كأس عاصمة مصر ليرفع الأبيض رصيده إلى 4 نقاط يحتل بهم صدارة المجموعة.

فوز قاتل للزمالك على حرس الحدود

سجل عمرو ناصر مهاجم الزمالك، الهدف الأول في مرمى حرس الحدود بالدقيقة 16.

وسجل محمد بيومي لاعب حرس الحدود هدف التعادل الأول في مرمى الزمالك بالدقيقة 36.

ونجح ناصر منسي في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 96 من ضربة رأس، ليقود فريقه للفوز بعد تعادله في الجولة الأولى مع فريق كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 3-3

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو" – محمود حمدي "الونش" – هشام فؤاد – بارون أوشينج.

خط الوسط: محمود جهاد - سيف جعفر – آدم كايد.

خط الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وعمر جابر والسيد أسامة وأنس وائل وأحمد صفوت ومحمد إبراهيم ومحمد حمد وعدي الدباغ وناصر منسي.

ترتيب الزمالك في كأس العاصمة

ورفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط في المركز الأول بالمجموعة الثالثة من البطولة فيما حصل مازال حرس الحدود بدون نقاط في المركز الأخير.

