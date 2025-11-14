مطار القاهرة يعلن ضبط راكبين حاولا تهريب 20 كيلو أقراص مخدرة للحفلات الصاخبة

18 حجم الخط

نجحت سلطان جمارك مبنى الركاب رقم 3 بـ مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية في إحباط محاولة راكبين أجنبيين تهريب ما يقارب 20 كيلو جرام من مخدر MDMA (المادة المخدرة بأقراص الحفلات الصاخبة والمعروفة باسم XTC ).

المادة المخدرة بأقراص الحفلات الصاخبة

وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة الدولي، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من فيينا، حاول أحد الركاب الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وبصحبته حقيبة، فاستوقفه احمد محمد عبد الواحد مأمور الجمرك المكلف بالعمل علي اللجنة، وبسؤال الراكب أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه ولكن تلاحظ لمأمور اللجنة ارتباك الراكب، فقام محمد رمضان مكاوي مدير إدارة الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3، بتكليف كل من أحمد شعبان مأمور الجمرك، وخالد محمد عبد الرحمن رئيس القسم، بتفتيش حقيبة الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة، واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الحقيبة.

وقام مدير الحركة المشرف بتكليف فاطمة محمد عبده مأمور الجمرك، بتفتيش الحقيبة يدويا فوجدت كمية من الملابس ولكن تلاحظ لها وجود قاع سحري بخلاف القاع الأساسي للحقيبة، وبفض القاع المفتعل والذي كان عبارة عن لوح خشبي وعليه طبقة بلون فضي وجد اسفله ثلاث لفافات مغلقة بكربون أسود معتم وأسفله غلاف آخر شفاف بهم قطع من مادة بلورية أحجام متنوعة.

اجراءات ضبط المواد المخدرة بمطار القاهرة الدولي

كما قام عمرو عبد المنعم مدير الإدارة الاولي بالانابة، بمعاينة المضبوطات، وتم إخطار عبد العظيم حمادة مدير الادارة الاولي، اشتبه مدير الإدارة بالانابة في كون المضبوطات من مادة مخدرة فامر بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٥٨ لسنة ٢٠٢٥ ضد الراكب وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية والذي وجه بابلاغ ادارة مكافحة المخدرات بالمطار لمتابعة اتصالات الراكب ومستقبليه وأيضا اذا كان معه ركاب اخرين، بالفعل بعدها تقدم ضباط مكافحة المخدرات لإدارة الجمرك باخبارية علي راكبة من نفس جنسية الراكب الاجنبي، وقادمة علي نفس الرحلة.

وقام عمرو عبد المنعم مدير الإدارة بالانابة، بتكليف احمد محمد رفاعي مأمور الجمرك، تحت اشراف احمد محمد فوزي مدير الحركة المشرف على الصالة الحمراء، بتفتيش الراكبة بدقة مما اسفر عن ضبط نفس كمية المخدرات التي تم ضبطها مع الراكب وهي تسعة كيلو جرام وتسعمائة جرام لكل منهما باجمالي يقارب العشرين كيلو جرام وهي كميات تاريخية وغير متكررة بكثرة.

وشارك في الضبط في التفتيش الذاتي حسام شافعي وفاطمة عبده مأمورا الجمرك، وأمر عمرو عبد المنعم مدير الإدارة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢٥ ضد الراكبة بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي والذي احال الراكب والراكبة للنيابة المختصة في حضور اللواء احمد القليوبي مساعد مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وهاني سيد وزيري مدير ادارة مكتب رئيس الادارة المركزية لجمارك المطار، والعقيد باسم حجاج رئيس مكتب مكافحة المخدرات بالمطار، والعميد الدكتور محمد ابو العز والذي قام بتحليل المضبوطات وخلص انها من المادة المخدرة المذكورة وهي MDMA، حيث تم الضبط واجراءات تحرير المحضرين بمتابعة حية ومتتالية من احمد اموي رئيس مصلحة الجمارك، واحمد كجوك وزير المالية.

