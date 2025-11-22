السبت 22 نوفمبر 2025
أكاديمية مصر للطيران للتدريب توقع اتفاقية تعاون مع شركة أيركايرو

أكاديمية مصر للطيران
أكاديمية مصر للطيران توقع عقود مع شركة أير كايرو
وقعت أكاديمية مصر للطيران للتدريب اتفاقية تعاون مع شركة أيركايرو، والتي تنص على تدريب أكثر من 50 مهندس صيانة من أيركايرو على طراز A320، والذي يمثل العمود الفقري لأسطول الشركة.

تدريب مهندسي شركة أير كايرو بأكاديمية مصر للطيران

وتعكس هذه الاتفاقية مستوى الثقة الذي توليه أيركايرو في إمكانيات وقدرات أكاديمية مصر للطيران للتدريب، والمعتمدة من وكالة سلامة الطيران الأوروبية EASA.

ومن جانبه قال الطيار أحمد شنن رئيس مجلس إدارة أيركايرو: "يسعدنا تعزيز تعاوننا مع أكاديمية مصر للطيران للتدريب، لما تتمتع به من خبرات متقدمة واعتمادات دولية تضمن أعلى مستويات التأهيل، حيث يأتي هذا الاتفاق ضمن خطط أيركايرو لرفع كفاءة مهندسي الصيانة ودعم جاهزية أسطولنا بما يواكب توسعات الشركة خلال السنوات المقبلة."

كما صرح الطيار وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، قائلًا "نحن فخورون بثقة أيركايرو في الأكاديمية كوجهة تدريبية معتمدة وقادرة على دعم الشركات الوطنية بأحدث البرامج التدريبية المتطابقة مع المعايير العالمية، وسنعمل على توفير برامج تدريبية متخصصة تضمن تأهيل مهندسي أيركايرو بأعلى مستويات الاحترافية."

أكاديمية مصر للطيران للتدريب مصر للطيران اكاديمية مصر للطيران شركة إيركايرو ايركايرو

