كاتدرائية القديس مرقس الأسقفية بالإسكندرية تحتفل بعيد الميلاد المجيد (صور)

احتفلت كنيسة كاتدرائية القديس مرقس الأسقفية برئاسة الدكتور المطران سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، اليوم الخميس، بقداس عيد الميلاد المجيد.

وتزينت الكنيسة بشجرة الكريسماس والأنوار والزينة احتفالا بالعام الجديد، وتحتفل الطوائف المسيحية الغربية بمحافظة الإسكندرية بعيد الميلاد المجيد اليوم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر.


بدأت الاحتفالات بالكاتدرائية الأسقفية كتدرائية القديس مرقس، دخول موكب رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي.

ووجه الدكتور سامي فوزي الشكر لكل من تقدم بالتهنئة للكنيسة بمناسبة عيد الميلاد المجيد وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقيادات محافظة الإسكندرية، ونواب الإسكندرية من مجلسي النواب والشيوخ. 

كما دعى بأن يعم السلام على فلسطين والسودان وكافة أنحاء العالم.

