كاتدرائية القديس مرقس الأسقفية بالإسكندرية تحتفل بعيد الميلاد المجيد (صور)

18 حجم الخط

احتفلت كنيسة كاتدرائية القديس مرقس الأسقفية برئاسة الدكتور المطران سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، اليوم الخميس، بقداس عيد الميلاد المجيد.

وتزينت الكنيسة بشجرة الكريسماس والأنوار والزينة احتفالا بالعام الجديد، وتحتفل الطوائف المسيحية الغربية بمحافظة الإسكندرية بعيد الميلاد المجيد اليوم الخامس والعشرين من شهر ديسمبر.



بدأت الاحتفالات بالكاتدرائية الأسقفية كتدرائية القديس مرقس، دخول موكب رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي.

ووجه الدكتور سامي فوزي الشكر لكل من تقدم بالتهنئة للكنيسة بمناسبة عيد الميلاد المجيد وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقيادات محافظة الإسكندرية، ونواب الإسكندرية من مجلسي النواب والشيوخ.

كما دعى بأن يعم السلام على فلسطين والسودان وكافة أنحاء العالم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.