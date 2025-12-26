غلق الطريق الصحراوي بالإسكندرية من البوابات بسبب شبورة تحجب الرؤية

18 حجم الخط

أغلقت محافظة الإسكندرية قبل قليل، غلق الطريق الصحراوي من البوابات، لوجود شبورة مائية تحجب الرؤية.

وطالبت محافظة الإسكندرية، قائدي السيارات الالتزام بتعليمات المرور حرصًا على سلامتهم.

شبورة كثيفة تصل لحد الضباب

ومن جانبها حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدي السيارات من الشبورة المائية الكثيفة تؤدي إلى انخفاض الرؤية الافقية تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وخاصة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء بدأت في الساعات المتأخرة من منتصف ليل اليوم وتنتهي في الساعة العاشرة صباحًا.



ووجهت هيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين للتعامل مع الشبورة المائية وجاءت كالتالي:



1-لا تقود السيارة فى حال انعدام الرؤية.

2-القيادة بهدوء تام.

3-إضاءة كشافات الشبورة المائية.

4-زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والأخرى.

5-استعمال مساحات الزجاج باستمرار.

6-فتح زجاج السيارة قليلا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

7-استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجود.

