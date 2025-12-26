منتخب مصر بطل وقادر على التحدي، حسام حسن يدعم اللاعبين بتصريحات نارية

18 حجم الخط

أكد حسام حسن مدرب منتخب مصر، احترامه الكامل لجميع المنتخبات المشاركة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، مشددا أن تركيز الفراعنة منصب على تحقيق الفوز في كل مباراة.

وأضاف حسن قبل لقاء جنوب إفريقيا الذي انطلق منذ قليل: “نخوض كل مباراة بهدف حصد الثلاث نقاط ونتعامل معها بشكل منفصل، كنا في كامل تركيزنا خلال مواجهة زيمبابوي، وكان هدفنا تحقيق الفوز فقط، وبعد نهاية المباراة بدأنا التحضير والتركيز على اللقاء التالي”.

وتابع: مباراة جنوب إفريقيا تعد الأهم بالنسبة لنا في البطولة حتى الآن، وأنا أحترم المنتخب الجنوب إفريقي كثيرا، فنحن نشارك في كأس الأمم الإفريقية بين نخبة من أفضل المنتخبات.

وأردف: “منتخب مصر قادر على مواجهة أي فريق، لأنه بطل وقادر على اللعب أمام الجميع”.

واختتم تصريحاته قائلا: “علينا أن نضع كل المنتخبات في حساباتنا، بما فيها جنوب إفريقيا، ونحن مستعدون بحمد الله، ولدي ثقة كبيرة في الله أولا ثم في لاعبي المنتخب وطريقة اللعب التي سنخوض بها المباراة”.

تشكيل منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا

وانطلقت مباراة منتخب مصر مع جنوب إفريقيا، منذ قليل، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الأمم الإفريقية.

وجاء تشكيل منتخب مصر لمواجهة جنوب إفريقيا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو.

الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - تريزيجيه.

بدلاء منتخب مصر

ويجلس علي مقاعد بدلاء منتخب مصر أمام جنوب إفريقيا كل من: أحمد الشناوي (1) - مصطفى شوبير (26) – حسام عبد المجيد (4) - أحمد عيد (24) –خالد صبحي (2) - أحمد فتوح (13) – محمد شحاتة (15) – مهند لاشين (18) – محمود صابر (27) - إمام عاشور (8) – مصطفى فتحي (18) – أسامة فيصل (21) – إبراهيم عادل (20) – صلاح محسن (9) – مصطفى محمد (11).

تشكيل جنوب إفريقيا أمام مصر

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

خط الدفاع: أوبري موديبا - مبيكيزيلي مبوكازي - سيابونجا نجيزانا - خوليسو موداو

خط الوسط: سفيبيلو سيثول - تيبوهو موكوينا - ثالينتي مباثا

خط الهجوم: تشيبانج موريمي - ليلي فوستر - أوسوين أبوليس.

ترتيب المجموعة الثانية

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية من كأس الأمم الإفريقية بجانب، جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي

ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي:

1ـ جنوب إفريقيا ـ 3 نقاط

2ـ منتخب مصر ـ 3 نقاط

3ـ منتخب زيمبابوي ـ نقطة

4ـ منتخب أنجولا ـ نقطة

