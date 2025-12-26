السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رئيس الإنجيلية: إضافة تعديلات في بنود بطلان الزواج لتسهيل الإجراءات وغلق باب “تغيير الملة”

رئيس الإنجيلية
رئيس الإنجيلية
18 حجم الخط

قال الدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، إن رسالة المسيح هي رسالة سلام وسط عالم مليء بالاضطرابات، مشيرا إلى أنها رسالة أمل للناس جميعا.

رئيس الإنجيلية: تقنين كافة الكنائس في مصر بحلول 2030

وتوقع رئيس الإنجيلية في تصريحات له، تقنين كافة الكنائس في مصر بحلول 2030، مشيرا إلى أن الدولة جادة في تطبيق المواطنة وحل المشكلات.

وأكد القس أندرية زكي على أن هناك إيمان كامل بأن نبوات العهد القديم تحققت بالكامل في شخص المسيح، مشددا على أن كافة المذاهب الإنجيلية في مصر لا علاقة لها بما يسمى بالمسيحية الصهيونية ولا تؤمن بها.

وأوضح أن الكنيسة تدعم الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، كما أن الإنجيلية في مصر شاركت في تقديم المعونات إلى غزة.

وأضاف رئيس الإنجيلية أن هناك فرق بين الكلام في الشأن العام وبين العمل السياسي المباشر، مشددا على أن باب “تغيير الملة” تم غلقه بعد استخدامه بشكل تجاري من بعض الأشخاص، مشيرا إلى أن الكنيسة الإنجيلية أضافت بعض التعديلات في بنود بطلان الزواج لتسهيل الإجراءات.

الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر أكد أيضا على أن الاحتفال بالميلاد هو الأهم بغض النظر عن تاريخ الاحتفال به، وأشار إلى أن في وسائل التواصل الاجتماعي هناك مساحة من الحقيقة ومساحة من الفبركة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس الإنجيلية بطلان الزواج القس أندريه زكي رسالة المسيح تقنين كافة الكنائس الكنائس

مواد متعلقة

رئيس الإنجيلية: الشكر الحقيقي يبدأ بإدراك نعمة الله لا بغياب التحديات

تفاصيل احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد في 4 يناير

الكنيسة الإنجيلية تناقش التسامح ونبذ العنف في صعيد مصر

رئيس الإنجيلية: المشروعات التنموية المشتركة تعزز الاستقرار وتمكين المصريين

الطائفة الإنجيلية: نرفض أي ربط بيننا وبين ما يسمى بالمسيحية الصهيونية

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا بعد مرور 75 دقيقة (صور)

الدوري الإنجليزي، مان يونايتد يتقدم 1-0 على نيوكاسل في الشوط الأول

مانشستر يونايتد يخطف فوزا قاتلا أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

كأس الأمم الإفريقية، منتخب المغرب يتقدم على مالي بهدف في الشوط الأول (صور)

خريطة سقوط الأمطار غدا السبت.. تعرف عليها

مفاجأة من العيار الثقيل بخروج هذا المتسابق، نتيجة الحلقة 13 من "دولة التلاوة" (فيديو)

منافسة بين 4 عمالقة، بدء الحلقة 13 من “دولة التلاوة” (بث مباشر)

كأس الأمم الإفريقية، شوط أول سلبي بين جزر القمر وزامبيا

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

شروط إصدار البطاقات الائتمانية في بنك CIB

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

10 أدعية تقال في صلاة الفجر للفرج

مفاجأة من العيار الثقيل بخروج هذا المتسابق، نتيجة الحلقة 13 من "دولة التلاوة" (فيديو)

نصيحة ذهبية من أحمد نعينع للمتسابق عمر علي في دولة التلاوة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads