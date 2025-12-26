رئيس الإنجيلية: إضافة تعديلات في بنود بطلان الزواج لتسهيل الإجراءات وغلق باب “تغيير الملة”

18 حجم الخط

قال الدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، إن رسالة المسيح هي رسالة سلام وسط عالم مليء بالاضطرابات، مشيرا إلى أنها رسالة أمل للناس جميعا.

رئيس الإنجيلية: تقنين كافة الكنائس في مصر بحلول 2030

وتوقع رئيس الإنجيلية في تصريحات له، تقنين كافة الكنائس في مصر بحلول 2030، مشيرا إلى أن الدولة جادة في تطبيق المواطنة وحل المشكلات.

وأكد القس أندرية زكي على أن هناك إيمان كامل بأن نبوات العهد القديم تحققت بالكامل في شخص المسيح، مشددا على أن كافة المذاهب الإنجيلية في مصر لا علاقة لها بما يسمى بالمسيحية الصهيونية ولا تؤمن بها.

وأوضح أن الكنيسة تدعم الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، كما أن الإنجيلية في مصر شاركت في تقديم المعونات إلى غزة.

وأضاف رئيس الإنجيلية أن هناك فرق بين الكلام في الشأن العام وبين العمل السياسي المباشر، مشددا على أن باب “تغيير الملة” تم غلقه بعد استخدامه بشكل تجاري من بعض الأشخاص، مشيرا إلى أن الكنيسة الإنجيلية أضافت بعض التعديلات في بنود بطلان الزواج لتسهيل الإجراءات.

الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر أكد أيضا على أن الاحتفال بالميلاد هو الأهم بغض النظر عن تاريخ الاحتفال به، وأشار إلى أن في وسائل التواصل الاجتماعي هناك مساحة من الحقيقة ومساحة من الفبركة.

