رئيس الإنجيلية: الشكر الحقيقي يبدأ بإدراك نعمة الله لا بغياب التحديات

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في اجتماع الكنيسة الإنجيلية بسراي القبة، وذلك بحضور القس هاني جاك راعي الكنيسة الإنجيلية بسراي القبة، والقس بيتر وديع الراعي الشريك، إلى جانب الشيخ ناصر صادق عضو المجلس الإنجيلي العام، وسط حضور كنسي كبير من شعب وأعضاء وخدام كنيسة سراي القبة.

عضوية الكنيسة

وتضمن الاجتماع الاحتفال بانضمام عدد من الأعضاء الجدد إلى عضوية الكنيسة، في أجواء روحية مملوءة بالفرح والشركة، كما شارك فريق ترانيم الكنيسة بتقديم عدد من الترانيم الروحية.

وفي كلمته، أعرب الدكتور القس أندريه زكي عن سعادته الكبيرة بمشاركته شعب سراي القبة خدمة اليوم، مهنئًا جميع المنضمين الجدد إلى عضوية الكنيسة، ومؤكدًا أن الشكر الحقيقي لا يرتبط بغياب التحديات أو الصعوبات، بل ينبع من إدراك نعمة الله العاملة في حياة الإنسان، داعيًا إلى التمسك بالشكر والفرح والصلاة المستمرة.

وأضاف رئيس الطائفة أن الصلاة المستمرة تمثل أعظم خبرة روحية في حياة المؤمن، كونها حوارًا صادقًا مع الله، ومصدر قوة وسلام داخلي، محذرًا من الانسياق وراء ثقافة الاستهلاك التي تسلب الإنسان الرضا والشبع الحقيقي.

رئيس الإنجيلية: المشروعات التنموية المشتركة تعزز الاستقرار وتمكين المصريين

واستقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، وذلك لبحث ومناقشة عدد من المشروعات التنموية المشتركة، بحضور ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وعدد من قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية.

وخلال اللقاء، رحّب رئيس الطائفة الإنجيلية بمحافظ أسيوط، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة، ومؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين. كما استعرض عدد من قيادات الهيئة نشاطات وبرامج الهيئة، من بينها مبادرة «ازرع» التي تنفذها الهيئة القبطية الإنجيلية، ودورها في دعم صغار المزارعين، إلى جانب عدد من برامج المشروعات الصغيرة التي تستهدف تحسين سبل المعيشة وتمكين الأسر اقتصاديًّا، خاصة بمحافظات الصعيد وعلى رأسها محافظة أسيوط.

