الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رئيس الإنجيلية: الشكر الحقيقي يبدأ بإدراك نعمة الله لا بغياب التحديات

رئيس الإنجيلية
رئيس الإنجيلية
18 حجم الخط

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في اجتماع الكنيسة الإنجيلية بسراي القبة، وذلك بحضور القس هاني جاك راعي الكنيسة الإنجيلية بسراي القبة، والقس بيتر وديع الراعي الشريك، إلى جانب الشيخ ناصر صادق عضو المجلس الإنجيلي العام، وسط حضور كنسي كبير من شعب وأعضاء وخدام كنيسة سراي القبة.

عضوية الكنيسة

وتضمن الاجتماع الاحتفال بانضمام عدد من الأعضاء الجدد إلى عضوية الكنيسة، في أجواء روحية مملوءة بالفرح والشركة، كما شارك فريق ترانيم الكنيسة بتقديم عدد من الترانيم الروحية.

وفي كلمته، أعرب الدكتور القس أندريه زكي عن سعادته الكبيرة بمشاركته شعب سراي القبة خدمة اليوم، مهنئًا جميع المنضمين الجدد إلى عضوية الكنيسة، ومؤكدًا أن الشكر الحقيقي لا يرتبط بغياب التحديات أو الصعوبات، بل ينبع من إدراك نعمة الله العاملة في حياة الإنسان، داعيًا إلى التمسك بالشكر والفرح والصلاة المستمرة.

وأضاف رئيس الطائفة أن الصلاة المستمرة تمثل أعظم خبرة روحية في حياة المؤمن، كونها حوارًا صادقًا مع الله، ومصدر قوة وسلام داخلي، محذرًا من الانسياق وراء ثقافة الاستهلاك التي تسلب الإنسان الرضا والشبع الحقيقي.

رئيس الإنجيلية: المشروعات التنموية المشتركة تعزز الاستقرار وتمكين المصريين

واستقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، وذلك لبحث ومناقشة عدد من المشروعات التنموية المشتركة، بحضور ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وعدد من قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية.

 وخلال اللقاء، رحّب رئيس الطائفة الإنجيلية بمحافظ أسيوط، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة، ومؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين. كما استعرض عدد من قيادات الهيئة نشاطات وبرامج الهيئة، من بينها مبادرة «ازرع» التي تنفذها الهيئة القبطية الإنجيلية، ودورها في دعم صغار المزارعين، إلى جانب عدد من برامج المشروعات الصغيرة التي تستهدف تحسين سبل المعيشة وتمكين الأسر اقتصاديًّا، خاصة بمحافظات الصعيد وعلى رأسها محافظة أسيوط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عضوية الكنيسة الكنيسة القس أندريه زكي رئيس الإنجيلية الطائفة الإنجيلية الانجيلية الكنيسة الإنجيلية

مواد متعلقة

الكنيسة الإنجيلية تناقش التسامح ونبذ العنف في صعيد مصر

رئيس الإنجيلية: المشروعات التنموية المشتركة تعزز الاستقرار وتمكين المصريين

الطائفة الإنجيلية: نرفض أي ربط بيننا وبين ما يسمى بالمسيحية الصهيونية

رئيس الإنجيلية: ميلاد المسيح يحمل رجاء يغير العالم ويمنح الأمل للبشر

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا 2025، بوركينا فاسو تفشل في فك شفرات غينيا الاستوائية بالشوط الأول

3 أهداف في 13 دقيقة، بوركينا فاسو يحقق ريمونتادا مثيرة أمام غينيا الاستوائية

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ "عبد المجيد اللبان" أول عميد لأصول الدين وأول أزهري يفوز بعضوية مجلس النواب

التشكيل الرسمي لمباراة الجزائر والسودان في كأس أمم أفريقيا 2025

زيادة عدد المتصلين بالخط الساخن لعلاج الإدمان بعد حملة «أنت أقوى»

بعد مراجعة صندوق النقد، هل نشهد زيادة في أسعار الكهرباء والوقود؟ مدبولي يرد

كأس أمم إفريقيا 2025، القناة الناقلة للديربي العربي بين الجزائر والسودان

مدبولي: صندوق النقد يُعلن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

خدمات

المزيد

محظورات على صاحب العمل وفقا للقانون الجديد، تعرف عليها

الاستثمار الآمن، ارتفاع مؤشر الذهب بموقع البورصة المصرية

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 24-12-2025

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في الصاغة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

أجندة الإجازات الرسمية لعام 2026 (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الطبيب في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

أبرزها الإسراء والمعراج وغزوة تبوك، أحداث إسلامية وقعت في شهر رجب

عباقرة ولكن مجهولون، الشيخ "عبد المجيد اللبان" أول عميد لأصول الدين وأول أزهري يفوز بعضوية مجلس النواب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads