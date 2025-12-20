الطائفة الإنجيلية: نرفض أي ربط بيننا وبين ما يسمى بالمسيحية الصهيونية

18 حجم الخط

أكدت الطائفة الإنجيلية بمصر، بجميع مذاهبها، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، على أن خدمتها في مصر خدمة وطنية امتدت قرابة قرنين، بواسطة كنائسها ومؤسساتها الوطنية، في خدمة الإنسان والمجتمع.

وشددت الطائفة الإنجيلية على رفضها القاطع لأي ربط بينها وبين ما يُسمى بالمسيحية الصهيونية.

وجددت الطائفة الإنجيلية التزامها بالدفاع عن الحقوق المشروعة لجميع الشعوب، والدعوة إلى سلام عادل ودائم، قائم على العدل وصون كرامة الإنسان، ونصلي أن يتحقق السلام في فلسطين ومنطقتنا وفي العالم كله.

تدريب 100 ألف مسيحي إنجيلي

وكانت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، أكدت أن هناك حملة اطلقها مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتدريب مائه ألف إنجيلي لتحسين صورة إسرائيل لاستعادة شعبيتها بأمريكا وحول العالم، موضحة أن هناك أسباب سياسية أدت لاضطهاد اليهود حول العالم.

خطة تلميع إسرائيل

وأضافت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أجيال الشباب ترى أن إسرائيل ظالمة وأن هناك الكثير من الشباب بأمريكا يميلون للرواية الفلسطينية، موضحة أن مستشار ترامب يقول أن لديه خطة لتبيض سمعة إسرائيل، وهذه الخطة لها مراحل متعددة تبدأ بتدريب الإنجيليين لصالح إسرائيل حول العالم.

وتابعت:"إسرائيل ظالمة من وجه نظر المجتمع الدولي، وهناك محاولة لتدريب 100 ألف مسيحي انجيلي ليكونوا سفراء لإسرائيل في بلادهم، الإنجليين يميلون للرواية الإسرائيلية، وهناك خطة لتأسيس أكاديمية رقمية لتدريب الإنجليين لدعم إسرائيل، وخطة لإنشاء مركز فكر إنجيلي لدعم إسرائيل ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو".

وشددت هند الضاوي على أن مستشار ترامب يقول “إن حروب القرن الحالي هي حروب إعلامية”، موضحة أن هناك بالفعل في تلك الفترة حرب إعلامية تشن ضد منطقة الشرق الأوسط وتعمل على تنفيذه وحجم إنفاق كبير لخدمة هذه الرواية، مضيفة: "محاولات إنجيلية لنشر الفكر الداعم لإسرائيل حول العالم واستقطاب ملايين البشر".

