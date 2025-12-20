رئيس الإنجيلية: المشروعات التنموية المشتركة تعزز الاستقرار وتمكين المصريين

18 حجم الخط

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، وذلك لبحث ومناقشة عدد من المشروعات التنموية المشتركة، بحضور ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وعدد من قيادات الهيئة القبطية الإنجيلية.

وخلال اللقاء، رحّب رئيس الطائفة الإنجيلية بمحافظ أسيوط، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة، ومؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين. كما استعرض عدد من قيادات الهيئة نشاطات وبرامج الهيئة، من بينها مبادرة «ازرع» التي تنفذها الهيئة القبطية الإنجيلية، ودورها في دعم صغار المزارعين، إلى جانب عدد من برامج المشروعات الصغيرة التي تستهدف تحسين سبل المعيشة وتمكين الأسر اقتصاديًّا، خاصة بمحافظات الصعيد وعلى رأسها محافظة أسيوط.

ومن جانبه، أشاد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بالدور الوطني والتنموي الذي تقوم به الطائفة الإنجيلية والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، مثمنًا إسهاماتها في دعم جهود الدولة التنموية، ومؤكدًا أهمية استمرار التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات تنموية فعّالة تسهم في خدمة المواطنين، وتعزيز الاستقرار والتنمية بالمحافظة.

رئيس الإنجيلية: ميلاد المسيح يحمل رجاء يغير العالم ويمنح الأمل للبشر

شهد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر العرض المسرحي «الميلاد»، الذي نظمته هيئة الخدمة الروحية وتدريب القادة بالتعاون مع المسرح الغنائي المصري، احتفالًا بعيد الميلاد المجيد، على مسرح قصر النيل بوسط البلد.

وشهد الحفل الشيخ عصام عطية، رئيس هيئة الخدمة الروحية وتدريب القادة، بحضور عدد من قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر.

رسالة الميلاد تحمل أملًا حقيقيا للناس

وخلال مشاركته، أكد الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر أن رسالة الميلاد تحمل أملًا حقيقيًا للناس الذين يعيشون على الهامش، مشيرًا إلى أن ميلاد السيد المسيح جاء في أجواء مليئة بالتوترات السياسية والاقتصادية، إلا أن هذا الميلاد حمل رجاءً قادرًا على تغيير العالم، مضيفًا: «لنرَ الميلاد… الميلاد الذي هو رجاء».

ومن جانبه، أعرب الشيخ عصام عطية عن تقديره لحضور رئيس الطائفة الإنجيلية وقيادات الطائفة، مؤكدًا أن تنظيم هذا العمل الفني يأتي في إطار رسالة الهيئة لتعزيز القيم الروحية والثقافية، وتشجيع الفنون الهادفة كوسيلة للتأثير الإيجابي في المجتمع.

ويُعد العرض إبداعًا فنيًا مشتركًا، من تأليف الأستاذة داليا فريد والدكتور إبراهيم موريس، وإخراج رينا أندراوس، فيما تولى الإنتاج الفني ديفيد يؤاقيم، ويعتمد العمل على المزج بين الأداء المسرحي والغناء المباشر، في تجربة فنية متكاملة تعكس روح عيد الميلاد وقيم المحبة والسلام.

رئيس الإنجيلية يهنئ بطريرك الكاثوليك بعيد الميلاد

التقى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، غبطة البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، وذلك على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات الطائفة الإنجيلية، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس الطائفة الإنجيلية عن خالص تهانيه بهذه المناسبة، مؤكدًا أن رسالة الميلاد تمثل نداءً متجددًا للفرح والرجاء، ورسالة محبة وتشجيع للعالم، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات تعكس عمق علاقات المحبة الحقيقية التي تجمع الكنائس والمصريين، وتسهم في تعزيز قيم السلام.

