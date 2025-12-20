الكنيسة الإنجيلية تناقش التسامح ونبذ العنف في صعيد مصر

18 حجم الخط

نظمت لجنة الحوار بمجمع الأقاليم العليا لقاء مجتمعيا موسعا، بالكنيسة الإنجيلية بدشنا، تحت عنوان «التسامح ونبذ العنف»، وذلك للمرة الأولى داخل الكنيسة الإنجيلية بالمدينة وذلك في إطار تأكيد الدور المجتمعي للكنيسة ودعم قيم التعايش المشترك.

التسامح قوة وليس ضعفا

استُهلّ اللقاء بكلمة ترحيب ألقاها القس مينا جدعون، راعي الكنيسة الإنجيلية بدشنا، أكد خلالها أهمية انعقاد مثل هذه اللقاءات التي تعزّز السلام المجتمعي، مشددًا على أن أبواب الكنيسة الإنجيلية مفتوحة دائمًا لخدمة الإنسان والمجتمع دون تمييز.

وألقى القس رفعت فكري، رئيس مجلس الحوار والعلاقات الدولية والمسكونية بسنودس النيل الإنجيلي، كلمة المجلس، تناول فيها مفهوم التسامح مؤكدًا أن التسامح قوة وليس ضعفًا، وأنه قيمة إنسانية عميقة قادرة على احتواء الاختلاف. كما أشار إلى أن التنوع سمة أصيلة في الخليقة، به يكتمل جمالها وتتعمق إنسانيتها.

من جانبه، قدّم فضيلة الشيخ أحمد حسن الطراوي، وكيل إدارة أوقاف دشنا، كلمة وزارة الأوقاف، تناول فيها مكانة التسامح في الأديان السماوية، مستشهدًا بنماذج تاريخية من التراث الإسلامي، ولا سيما مواقف الخليفة عمر بن الخطاب التي جسّدت قيم العدل والتسامح في أبهى صورها.

كما شاركت سيادة النائبة الدكتورة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب ومسؤولة جمعية «أنا مصري» بمحافظة قنا، بكلمة ركزت فيها على البعد العملي للتسامح في الحياة اليومية، مؤكدة أن التسامح سلوك مكتسب يتعلمه الإنسان من خلال الخبرات الحياتية والتعاملات الإنسانية المستمرة.

وأكد القس مجدي فؤاد، راعي الكنيسة الإنجيلية بنجع حمادي، أن التسامح يحمل معاني السمو والارتقاء، وهو عبادة مقبولة وتقدير حقيقي لظروف الآخر. فيما تناول القس ولسن نجيب، راعي الكنيسة الإنجيلية بدندرة، مفهوم التسامح من منظور الكتاب المقدس، موضحًا أنه يقوم على المساواة في القيمة الإنسانية وحق الآخر في الاختلاف، وليس منّة أو تفضّلًا، مستشهدًا بقول السيد المسيح: «كل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضًا»

وشهد اللقاء مداخلات من الحضور عبّروا خلالها عن تقديرهم لأهمية اللقاء وأثره الإيجابي في دعم ثقافة الحوار وقبول الآخر. كما قدّم القس بسخرون حلمي، راعي الكنيسة الإنجيلية بقوص، قصيدة شعرية جسّدت معاني التسامح والوحدة الوطنية في مصر.

وفي ختام اللقاء، وجّه القس مايكل موسى، رئيس لجنة الحوار بمجمع الأقاليم العليا، الشكر لأعضاء المنصة والحضور، مؤكدًا التزام اللجنة بمواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات التي تعزّز قيم السلام والتعايش المشترك في المجتمع المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.