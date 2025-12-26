18 حجم الخط

ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر آرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الوصيف وثلاث نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الثالث قبل إنطلاق جولة البوكسينج داي وتحديدًا الأسبوع الـ 18.

ماهي جولة البوكسينج داي؟

البوكسينج داي هي الجولة التي تقام يوم 26 ديسمبر من كل عام، فى الدورى الإنجليزي، وتكون إجازة رسمية في إنجلترا.

وسميت بهذا الاسم منذ عام 1871 في المملكة المتحدة، حيث أطلق على اليوم التالي لـ الكريسماس باسم "Boxing day" أو يوم الصناديق وجاء من الوقت الذى كان فيه أصحاب المنازل يعطون الخدم صناديق فيها نقودًا وهدايا وأحيانًا طعامًا لأخذها لأسرهم عقب عيد الميلاد.

وتم استخدام الاسم فى الرياضة التى تنشط بشكل كبير فى مختلف المجالات بأرجاء المملكة سواء فى الكريكيت أو سباقات الخيول والرجبى بجانب كرة القدم.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل جولة البوكسينج داي

1- آرسنال 39 نقطة

2- مانشستر سيتي 37 نقطة

3- أستون فيلا 36 نقطة

4- تشيلسي 29 نقطة

5- ليفربول 29 نقطة

6- سندرلاند 27 نقطة

7- مانشستر يونايتد 26 نقطة

8- كريستال بالاس 26 نقطة

9- برايتون 24 نقطة

10- إيفرتون 24 نقطة

11- نيوكاسل يونايتد 23 نقطة

12- برينتفورد 23 نقطة

13- فولهام 23 نقطة

14- توتنهام هوتسبير 22 نقطة

15- بورنموث 22 نقطة

16- ليدز يونايتد 19 نقطة

17- نوتنجهام فوريست 18 نقطة

18- وست هام 13 نقطة

19- بيرنلي 11 نقطة

20- وولفرهامبتون نقطتان

وتنطلق اليوم الجمعة مباريات الجولة الـ18 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” موسم 2025 – 2026، بمواجهة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد على ملعب أولد ترافورد في تمام الساعة العاشرة مساء.



وتستكمل غدا السبت مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي باقامة 7 لقاءات بين نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي على ملعب سيتي جراوند، ليفربول أمام وولفرهامبتون واندررز على ملعب آنفيلد، ووست هام يونايتد أمام فولهام على ستاد لندن، وبيرنلي أمام إيفرتون على ملعب تورف مور، وآرسنال أمام برايتون آند هوف ألبيون على ملعب الإمارات، برينتفورد أمام بورنموث على ملعب مجتمع جي تك، وتشيلسي أمام أستون فيلا على ملعب ستامفورد بريدج.

وتختتم مباريات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي يوم الأحد بإقامة مباراتي سندرلاند وليدز يونايتد على ملعب ستاديوم أوف لايت، كريستال بالاس وتوتنهام هوتسبير على ملعب سيلهرست بارك.

مواعيد الجولة الـ 18 من الدوري الإنجليزي

الجمعة 26 ديسمبر

مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد - 10 مساءً

السبت 27 ديسمبر

نوتنجهام فورست ضد مانشستر سيتي - 2:30 مساءً

ليفربول أمام وولفرهامبتون - 5 مساءً

وست هام يونايتد أمام فولهام - 5 مساءً

بيرنلي أمام إيفرتون - 5 مساءً

آرسنال أمام برايتون - 5 مساءً

برينتفورد أمام بورنموث - 5 مساءً

تشيلسي أمام أستون فيلا - 7:30 مساءً

الأحد 28 ديسمبر

سندرلاند ضد ليدز يونايتد - 4 مساءً

كريستال بالاس ضد توتنهام هوتسبير - 6:30 مساءً

