موعد مباراة آرسنال وتشيلسي في نصف نهائي كأس كاراباو

كأس كاراباو، يلتقي آرسنال نظيره تشيلسي في ديربي لندن ضمن منافسات نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، كأس كاراباو موسم 2025-2026.

موعد مباراة أرسنال وتشيلسي في نصف نهائي كأس كاراباو

وستقام مباراة الذهاب بين تشيلسي وآرسنال في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو يوم الأربعاء الموافق 14 من شهر يناير المقبل.

ومن المقرر أن تكون مباراة القمة بين تشيلسي وآرسنال في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "ستامفورد بريدج".

فيما ستكون مباراة الإياب بين آرسنال وتشيلسي يوم الثلاثاء الموافق 3 من شهر فبراير على ملعب "الإمارات"، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال حقق فوزًا مهمًا على حساب نظيره كريستال بالاس في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات كأس كاراباو.

والتقى آرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا نظيره كريستال بالاس مساء الثلاثاء، ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة "كاراباو".

وفاز آرسنال بركلات الترجيح على حساب كريستال بالاس بنتيجة 8/7 بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1 ليتأهل إلى نصف نهائي كأس كاراباو

يُذكر أن الاتجاه الآخر من المربع الذهبي لبطولة كأس كاراباو ستكون بين نيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي.

ويلتقي الفائز من مباراة آرسنال ضد تشيلسي مع الفائز من مباراة نيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي في نهائي كأس كاراباو.

