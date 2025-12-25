مدرب ليفربول: عدم الحديث عن محمد صلاح الأفضل للجميع

18 حجم الخط

أكد الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، أن ملف الحديث عن محمد صلاح داخل النادي قد أُغلق تمامًا، مشددًا على أن التركيز في المرحلة الحالية ينصبّ على الاستحقاقات المقبلة لكل طرف.

تصريحات مدرب ليفربول عن محمد صلاح



وقال سلوت في تصريحات صحفية اليوم الخميس عن موقف النجم المصري محمد صلاح: «أعتقد عندما أعدته إلى الفريق في المباراة ضد برايتون، كان ذلك مؤشرًا واضحًا على أننا تجاوزنا الأمر».

وأضاف: «الآن أمامه بطولة كأس الأمم الإفريقية، مباريات مهمة، ومن العدل بالنسبة له ولمنتخبه ألا نتحدث عنه هنا».



وتابع مدرب ليفربول: «ومن العدل بالنسبة لنا أيضًا، لأننا سنلعب العديد من المباريات المهمة خلال الفترة القادمة أعتقد أن هذا الوضع في مصلحة الجميع؛ نحن، محمد، ومنتخب مصر، حيث أظهرنا بالأفعال أننا تجاوزنا الموضوع».

وختم سلوت تصريحاته بالقول: «هو يحتاج للتركيز على منتخبه، ونحن نركز على أنفسنا».

ويشارك محمد صلاح حاليًا مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2025 المقامة في المغرب، حيث يخوض الفراعنة مباريات حاسمة في البطولة القارية، في وقت يستعد فيه ليفربول لسلسلة مواجهات قوية على المستويين المحلي والأوروبي.

وسجل صلاح هدفا ليقود منتخب مصر للفوز على زيمبابوي بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة.

