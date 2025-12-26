طوارئ في لوس أنجلوس الأمريكية تحسبا لفيضانات عارمة (فيديو)

18 حجم الخط

جددت السلطات الأمريكية، الخميس، تحذيرها إلى سكان جنوب ولاية كاليفورنيا من احتمال وقوع فيضانات وارتفاع منسوب الأنهار، بسبب أمطار غزيرة، وذلك غداة إعلان حالة الطوارئ في لوس أنجلوس ومعظم مناطق جنوب الولاية.



وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية أن ما يُعرف بـ"نهر جوي" محمّل ببخار المياه يضرب الولاية، قد يؤدي إلى نزول أمطار غزيرة، بحسب "فرانس برس".

ظاهرة "قطار الأناناس السريع"

العاصفة التي تحركها ظاهرة جوية تعرف باسم "قطار الأناناس السريع"، وهي انتقال رطوبة عالية من المناطق الاستوائية في هاواي إلى الساحل الغربي، من المتوقع أن تتسبب بهطول كميات أمطار خلال الأيام المقبلة تعادل ما يهطل في أشهر.

California’s San Bernardino County Fire Department released video footage on Christmas Eve showing their rescue efforts amid mudslides and flood damage after torrential rain fell across the county. pic.twitter.com/99FESJT3Uq — The Epoch Times (@EpochTimes) December 25, 2025

وحذَّرت الهيئة أيضا من احتمال وقوع "فيضانات مفاجئة خطيرة قد تكون مميتة"، خصوصًا في المناطق التي تضررت سابقا من حرائق الغابات حيث باتت التربة هشَّة.

ووُضع الجزء الجنوبي من الولاية حيث من المتوقع هطول أمطار تعادل كمية المتساقطات خلال أشهر عدة، في حالة تأهب قصوى حتى صباح الخميس.

وأعلن حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم حالة الطوارئ في عدة مقاطعات، من بينها لوس أنجلوس.

صباح الأربعاء، تساقطت أشجار وأغلقت شوارع في لوس أنجلوس، كما انقطعت الكهرباء عن آلاف السكان.

وأعلنت شرطة المدينة الثلاثاء إصدار أوامر إخلاء لأكثر من 200 منزل، بالإضافة إلى تحذيرات إخلاء لأحياء واسعة.

وأفاد مسؤولون بأن فرق الإطفاء نفّذت عمليات إنقاذ لسكان حاصرتهم المياه في منازلهم، خصوصًا في مقاطعة سان برناردينو.

وصُنّفت مدينة سانتا مونيكا الساحلية وحوض لوس أنجلوس ضمن المناطق الأكثر عرضة للخطر.

واشتدت الأمطار صباح الأربعاء وصدر تحذير من احتمال حدوث إعصار في ثلاث مدن في لوس أنجلوس لكنه رُفع في وقت لاحق.

وجُهّزت مراكز إيواء للسكان المعنيين بأوامر الإخلاء.

وذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن بعض هذه المراكز بدأ باستقبال المتضررين.

وثمة خطر في أن تفيض المجاري المائية، وتنصح السلطات بتجنُّب القيادة في المناطق المتضررة من لوس أنجلوس، ثاني أكبر مدينة في الولايات المتحدة، والتي يبلغ عدد سكانها 3,9 ملايين نسمة يعتمد معظمهم على السيارات في تنقّلاتهم.

