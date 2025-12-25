18 حجم الخط

أعلنت محافظة القدس، مساء اليوم الخميس، إصابة شابين برصاص الاحتلال في بلدة بير نبالا واعتقال أحدهما.

اقتحام بلدة بيت فوريك شرقي نابلس بالضفة الغربية

وفي وقت سابق من اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيت فوريك شرقي نابلس بالضفة الغربية.

إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة

في غضون ذلك، قال بيان أوروبي، مساء أمس الأربعاء: ندين موافقة مجلس الأمن الإسرائيلي على إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب «الشرق – بلومبرج»، أضاف البيان الأوروبي: "ندعو إسرائيل إلى التراجع عن قرار إنشاء 19 مستوطنة في الضفة الغربية وكذلك عن توسيع المستوطنات".

ويضم بيان الدول الغربية الذي دان المستوطنات الإسرائيلية 14 دولة من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وكندا.

وكانت القناة 14 العبرية، أفادت الأسبوع الماضي، بأن المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل يصدق على خطة لإنشاء 19 مستوطنة في الضفة الغربية.

