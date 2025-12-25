غزة وإيران الأبرز، 4 ملفات على طاولة مباحثات ترامب ونتنياهو في أمريكا

18 حجم الخط

كشفت القناة "15" العبرية، في تقرير لها، اليوم الخميس، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبحث 4 ملفات أساسية خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاء في تقرير القناة العبرية أن الملفات التي سيطرحها نتنياهو على ترامب في واشنطن هي غزة وسوريا ولبنان وإيران.

وأوضحت "القناة 15" أن نتنياهو سيؤكد لوزرائه أنه لا انتقال للمرحلة الثانية دون إعادة آخر جثة من قطاع غزة.

ومن جهتها، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن لقاء رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقب في 29 ديسمبر الجاري سيختتم ببيان عن التقدم المحرز نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

لقاء نتنياهو وترامب

وأضافت أن "جدول أعمال اجتماع نتنياهو وترامب المقرر عقده في فلوريدا الاثنين، سيركز على قضيتين رئيسيتين، وستناقش إحداهما خطوات إنهاء الحرب في غزة، فيما ستناقش الأخرى المسألة الإيرانية بعيدا عن الإعلام وخلف أبواب مغلقة.

وأكدت أن الاجتماع "سيتناول تفاصيل المفاوضات حول المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وسيتمحور حول نزع سلاح حماس وإنشاء هيئات حكم بديلة في غزة".

وذكرت الصحيفة أن تلك الهيئات ستشمل هيئة إشرافية وهي مجلس السلام برئاسة ترامب، وسلطة حكم مدنية تتألف في معظمها من مسؤولين فلسطينيين من غزة.

ونقلت عن مصادر دبلوماسية لم تسمها قولها، إنه "من المتوقع أن يتضمن البيان المشترك الختامي للاجتماع إلى جانب الملف الإيراني، إعلانا عن التقدم المحرز نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وإنشاء مؤسسات دولية لإعادة تأهيل غزة، كجزء من مسار إنهاء الحرب".

