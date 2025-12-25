اتحاد طنجة: عودة عبد الحميد معالي قانونية وننتظر قرار فيفا في شكوانا ضد الزمالك

18 حجم الخط

كشف عصام الطالبي، نائب رئيس اتحاد طنجة المغربي، أن ناديه ينتظر قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في شكواهم المقدمة ضد القلعة البيضاء بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المتأخرة في صفقة عبد الحميد معالي.

وأوضح رئيس اتحاد طنجة خلال تصريحات خاصة لـ ستاد المحور، أن نادى الزمالك لم يتواصل معهم بعد شكواهم ضد النادي الأبيض في "فيفا"، مؤكدًا أنهم سلكوا الطرق القانونية للحصول على حقوقهم.

عبد الحميد معالي

وأكد الطالبي أن تعاقده مع عبد الحميد معالي وعودته لاتحاد طنجة جاء بشكل قانوني بعد أن أصبح اللاعب حرًا وفسخ عقده مع الزمالك، ومن حقه التوقيع لأي نادٍ، رغم تلقيه عدة عروض، قبل أن يفضل العودة إلى ناديه الأم.

فوز سموحة على الزمالك

وعلي صعيد آخر، حقق فريق سموحة فوزا على نظيره الزمالك، بنتيجة 0/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب المقاولون العرب، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

سجل هدف سموحة في شباك الزمالك اللاعب حسام أشرف في الدقيقة 40 من زمن المباراة، لينتزع الفريق الأزرق فوزه الأول ببطولة كأس عاصمة مصر.

تشكيل الزمالك أمام سموحة

ضم تشكيل الزمالك بقيادة مديره الفني أحمد عبد الرؤوف:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم إيشو – محمود حمدي الونش – هشام فؤاد – عمر جابر.

خط الوسط: محمود جهاد – سيف جعفر – آدم كايد.

خط الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان وبارون أوشينج ومحمد إبراهيم والسيد أسامة وأنس وائل ومحمد حمد وناصر ماهر وعدي الدباغ وناصر منسي.

