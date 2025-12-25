نصائح سريعة ومهمة للعناية بالبشرة استعدادًا لاحتفالات الكريسماس

18 حجم الخط

مع احتفالات الكريسماس ونهاية العام، تسعى الكثير من النساء للحصول على بشرة مشرقة، صحية، ومليئة بالحيوية لتناسب أجواء السهرات والتجمعات العائلية والتقاط الصور التذكارية.

ومع تغيّر الطقس في هذا الوقت من العام، خاصة مع برودة الشتاء، تصبح العناية بالبشرة أمرًا ضروريًا، فالهواء البارد، وقلة شرب الماء، وكثرة السهر، كلها عوامل تؤثر سلبًا على نضارة البشرة.



أشارت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن الاستعداد لاحتفالات الكريسماس لا يعني فقط اختيار الملابس والمكياج، بل يبدأ من الاهتمام بالبشرة والعناية بها بشكل منتظم.



أضافت خبيرة العناية بالبشرة، أن باتباع روتين بسيط يعتمد على التنظيف، الترطيب، التغذية الجيدة، والماسكات الطبيعية، يمكنكِ الحصول على بشرة صحية ومشرقة تعكس جمالك الطبيعي وتمنحك ثقة أكبر خلال الاحتفالات.



خطوات العناية بالبشرة استعدادا لاحتفالات الكريسماس

في هذا التقرير تقدم لكِ خبيرة العناية بالبشرة، أهم النصائح العملية والفعّالة للعناية ببشرتك استعدادًا لاحتفالات الكريسماس، بخطوات بسيطة يمكنكِ اتباعها بسهولة في المنزل.

أولًا: تنظيف البشرة بعمق ولكن بلطف

الخطوة الأولى لأي روتين عناية ناجح هي تنظيف البشرة. خلال فصل الشتاء، يفضَّل استخدام غسول لطيف خالٍ من الكحول، يحتوي على مكونات مرطبة مثل الألوفيرا أو الجلسرين. التنظيف مرتين يوميًا، صباحًا ومساءً، يساعد على إزالة الأوساخ وبقايا المكياج دون التسبب في جفاف البشرة. تجنبي الماء الساخن لأنه يجرّد البشرة من زيوتها الطبيعية، ويفضل استخدام الماء الفاتر.



ثانيًا: التقشير لإشراقة فورية

التقشير من الخطوات المهمة قبل المناسبات، لأنه يزيل خلايا الجلد الميتة ويُظهر بشرة أكثر نعومة ونضارة. يمكنكِ تقشير بشرتك مرة إلى مرتين أسبوعيًا باستخدام مقشر طبيعي مثل السكر الناعم مع العسل أو الشوفان المطحون مع الزبادي. التقشير المنتظم يساعد أيضًا على امتصاص الكريمات والسيرومات بشكل أفضل، ويمنح المكياج مظهرًا أكثر ثباتًا وجمالًا.



ثالثًا: الترطيب هو سر الجمال في الشتاء

مع برودة الجو، تفقد البشرة الكثير من رطوبتها، مما يؤدي إلى الجفاف والتشقق وظهور الخطوط الدقيقة.

لذلك، احرصي على استخدام كريم مرطب غني يناسب نوع بشرتك، ويفضل أن يحتوي على زبدة الشيا أو زيت اللوز أو حمض الهيالورونيك.

لا تهملي ترطيب البشرة قبل النوم، لأن هذه الفترة هي الوقت المثالي لتجدد الخلايا. كما يُنصح باستخدام مرطب خاص لمنطقة حول العين لتقليل الانتفاخ والهالات.



رابعًا: الماسكات الطبيعية قبل الاحتفالات

الماسكات الطبيعية تعتبر حلًا سريعًا وفعّالًا لإعادة الحيوية للبشرة قبل المناسبات.

ماسك العسل مع اللبن يمنح البشرة ترطيبًا عميقًا، بينما ماسك الزبادي مع قطرات الليمون (للبشرة غير الحساسة) يساعد على التفتيح.

يمكن استخدام ماسك الألوفيرا لتهدئة البشرة ومنحها نضارة طبيعية.

يُفضل تطبيق الماسك مرتين أسبوعيًا خلال الفترة التي تسبق احتفالات الكريسماس.



خامسًا: العناية بالبشرة من الداخل

جمال البشرة لا يعتمد فقط على الكريمات، بل يبدأ من الداخل. احرصي على شرب كميات كافية من الماء يوميًا حتى في الشتاء، لأن الجفاف الداخلي ينعكس مباشرة على البشرة.

ركزي على تناول الخضروات الورقية، والفواكه الغنية بفيتامين C مثل البرتقال والكيوي، والمكسرات التي تحتوي على الدهون الصحية.

النوم الجيد أيضًا عامل أساسي في الحصول على بشرة مشرقة وخالية من الإرهاق.

نصائح للعناية بالبشرة



سادسًا: الحماية من العوامل الخارجية

حتى في فصل الشتاء، لا غنى عن واقي الشمس، خاصة إذا كنتِ تتعرضين للشمس نهارًا. الأشعة فوق البنفسجية تظل مؤثرة طوال العام، وقد تسبب تصبغات وشيخوخة مبكرة للبشرة.

اختاري واقي شمس خفيفًا يناسب بشرتك، واستخدميه يوميًا قبل الخروج.



سابعًا: الاستعداد للمكياج في ليالي الكريسماس

للحصول على مكياج مثالي في سهرات الكريسماس، يجب تحضير البشرة جيدًا. قبل وضع المكياج، استخدمي سيروم خفيف يمنح البشرة إشراقة، ثم طبقي برايمر مناسب لتوحيد الملمس وإخفاء المسام. البشرة المرطبة جيدًا تجعل المكياج يبدو طبيعيًا وأكثر ثباتًا، وتقلل من مظهر الخطوط والجفاف.



ثامنًا: لا تهملي الشفاه واليدين

الاهتمام بالبشرة لا يقتصر على الوجه فقط. الشفاه تتعرض للجفاف والتشقق في الشتاء، لذا احرصي على تقشيرها بلطف باستخدام السكر والعسل، ثم ترطيبها بمرطب غني.

اليدان أيضًا بحاجة إلى عناية خاصة، فاحرصي على استخدام كريم مرطب عدة مرات يوميًا، وارتداء القفازات عند الخروج في الطقس البارد.

