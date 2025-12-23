نصائح بسيطة تخلصك من البثور السوداء بالبشرة

18 حجم الخط

البثور السوداء من أكثر مشكلات البشرة شيوعا، خاصة لدى أصحاب البشرة الدهنية والمختلطة، وغالبا ما تظهر في منطقة الأنف والذقن والجبهة.

ورغم أنها لا تعد مشكلة خطيرة، إلا أنها تؤثر على مظهر البشرة ونقائها، مما يسبب الإزعاج للكثيرين، لذا تحرص الفتيات على التخلص منها.

أسباب ظهور البثور السوداء بالبشرة

تقول دعاء محمد خبيرة التجميل، إن البثور السوداء هي نوع من حب الشباب غير الملتهب، تتكون عندما تنسد مسام البشرة بالزيوت الطبيعية وخلايا الجلد الميتة، وعند تعرضها للهواء تتأكسد فيتحول لونها إلى الأسود، ومن أسباب ظهور البثور السوداء:

زيادة إفراز الدهون في البشرة.

عدم تنظيف البشرة بشكل منتظم.

تراكم خلايا الجلد الميتة داخل المسام.

استخدام مستحضرات تجميل غير مناسبة لنوع البشرة.

التغيرات الهرمونية خاصة في فترة المراهقة.

التعرض للتلوث والغبار.

النظام الغذائي غير الصحي الغني بالدهون والسكريات.

نصائح يومية لإزالة البثور السوداء

واضافت دعاء، أن هناك بعض النصائح التى تساعد فى التخلص من البثور السوداء، منها:

تنظيف البشرة بانتظام، احرصي على غسل الوجه مرتين يوميا باستخدام غسول مناسب لنوع بشرتك وخالى من الزيوت، مع تجنب الفرك العنيف حتى لا تتهيج البشرة.

التقشير المعتدل، يساعد التقشير على إزالة خلايا الجلد الميتة وفتح المسام.، ويفضل استخدام مقشر لطيف مرة إلى مرتين أسبوعيا فقط.

استخدام الماء الدافئ، غسل الوجه بالماء الدافئ يساعد على فتح المسام وتنظيفها بعمق، ثم شطف الوجه بالماء البارد لغلق المسام.

عدم لمس أو عصر البثور، وعصر البثور السوداء باليد قد يؤدي إلى التهاب البشرة وترك آثار داكنة أو ندبات.

اختيار مستحضرات مناسبة، استخدمي منتجات مكتوب عليها غير مسببة لانسداد المسام لتجنب تفاقم المشكلة.

الإكثار من شرب الماء لطرد السموم.

تناول الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات.

تقليل السكريات والأطعمة الدهنية.

إدخال أطعمة غنية بالزنك وأوميغا 3 في النظام الغذائي.

نصائح للوقاية من عودة البثور السوداء

وتابعت، وللوقاية من البثور السوداء، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

الالتزام بروتين يومي للعناية بالبشرة.

إزالة المكياج قبل النوم.

تغيير أغطية الوسائد بانتظام.

تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس دون واقى مناسب.

