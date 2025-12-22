بمكونات بسيطة، احصلي على ترطيب عميق لبشرتك فى الشتاء

18 حجم الخط

فصل الشتاء من أكثر الفصول التي تتعرض فيها البشرة للجفاف والتشقق، نتيجة انخفاض درجات الحرارة، وقلة الرطوبة في الجو، وكثرة التعرض للهواء البارد والمياه الساخنة.

لذلك تحتاج البشرة في هذا الفصل إلى عناية خاصة وترطيب عميق يعيد لها النعومة والمرونة ويحميها من التلف.، وتعتبر الوصفات الطبيعية خيار مثالي وآمن، خاصة لمن يفضلون الابتعاد عن المنتجات الكيميائية.

أسباب جفاف البشرة في الشتاء

وتقول دعاء محمد خبيرة التجميل، أن من أسباب جفاف البشرة فى الشتاء:-

الهواء البارد والجاف يقلل من رطوبة الجلد.

الاستحمام بالماء الساخن يزيل الزيوت الطبيعية من البشرة.

قلة شرب الماء مقارنة بفصل الصيف.

استخدام صابون ومنظفات قوية.

التعرض المباشر للرياح دون حماية.

ترطيب البشرة فى الشتاء

وصفة طبيعية فعالة لترطيب البشرة بعمق

واضافت خبيرة التجميل أن العسل وزيت الزيتون والأفوكادو من أفضل الوصفات الطبيعية لترطيب البشرة بعمق فى الشتاء، لأنها تجمع بين مكونات غنية بالفيتامينات والدهون الصحية.

المكونات:

ملعقة كبيرة عسل نحل طبيعي

ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر

ملعقتان كبيرتان من لب الأفوكادو المهروس

كبسولة فيتامين E (اختياري)

طريقة التحضير:

يهرس الأفوكادو جيدة حتى يصبح ناعم وخالي من التكتلات.

يضاف العسل وزيت الزيتون ويُقلب الخليط جيدا.

تفرغ كبسولة فيتامين E ويخلط المزيج مرة أخرى حتى يتجانس.

تنظف البشرة جيدًا بالماء الفاتر وتجفف بلطف.

يوضع الماسك على الوجه أو الجسم حسب الحاجة.

يترك لمدة 20 إلى 30 دقيقة.

يغسل بالماء الفاتر ثم البارد لغلق المسام.

يفضل استخدام الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

هذا القناع مرطب طبيعي قوي يجذب الرطوبة إلى الجلد، ويحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا، ويساعد على شفاء التشققات والتهيج، كما أنه غني بالأحماض الدهنية التي تغذي البشرة بعمق، ويعزز مرونة الجلد ويمنع الجفاف، ويحتوي على فيتامينات A وE وC، ما يعيد للبشرة نعومتها ونضارتها، ويقاوم التشققات الناتجة عن البرد.

فيتامين E، ويحارب الجفاف والتجاعيد.

نصائح إضافية للحفاظ على ترطيب البشرة في الشتاء

وتابعت، أنه للحفاظ على ترطيب البشرة فى الشتاء، يجب اتباع بعض النصائح، منها:-

شرب كميات كافية من الماء يوميا.

استخدام غسول لطيف وخالى من الكحول.

تجنب الاستحمام بالماء شديد السخونة.

ترطيب البشرة فور الاستحمام.

استخدام واقي شمس حتى في الشتاء.

تناول أطعمة غنية بالدهون الصحية مثل المكسرات والأسماك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.