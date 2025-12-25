اصنعيها بنفسك، كريمات طبيعية لليدين المتشققتين بسبب البرد

18 حجم الخط

كريمات طبيعية لليدين المتشققتين بسبب البرد، في فصل الشتاء ومع انخفاض درجات الحرارة، تعاني كثير من النساء من مشكلة تشقق اليدين وجفاف الجلد، خاصة مع التعرض المستمر للهواء البارد، واستخدام الماء والمنظفات بشكل متكرر.

جلد اليدين من أكثر المناطق حساسية وتأثرًا بالعوامل الخارجية، لأنه رقيق ويحتوي على غدد دهنية أقل مقارنة ببقية الجسم، ما يجعله يفقد الترطيب بسرعة. ولهذا تلجأ الكثيرات إلى الكريمات، لكن بعض الكريمات التجارية قد تحتوي على مواد كيميائية تزيد الجفاف مع الوقت.

من هنا تبرز أهمية الكريمات الطبيعية لليدين المتشققتين بسبب البرد، التي تعتمد على مكونات آمنة وفعّالة تمنح الترطيب العميق وتساعد على ترميم الجلد.

وأشارت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، إلى أن تشقق اليدين بسبب البرد مشكلة شائعة لكنها قابلة للعلاج بسهولة باستخدام كريمات طبيعية تعتمد على مكونات بسيطة وفعّالة.

وأضافت خبيرة العناية بالبشرة، أن الانتظام في الترطيب والعناية اليومية هو المفتاح الأساسي للحفاظ على يدين ناعمتين وصحيتين طوال فصل الشتاء، دون الحاجة إلى مستحضرات كيميائية باهظة الثمن.

أسباب تشقق اليدين في الشتاء

قبل الحديث عن الكريمات الطبيعية، من المهم فهم أسباب المشكلة. تشقق اليدين يحدث نتيجة عدة عوامل مجتمعة، أبرزها:

التعرض المباشر للهواء البارد دون حماية.

غسل اليدين بالماء الساخن بكثرة.

استخدام الصابون والمنظفات القوية.

نقص شرب الماء في الشتاء.

عدم استخدام كريمات مرطبة بانتظام.

كل هذه العوامل تؤدي إلى فقدان الزيوت الطبيعية من الجلد، فيصبح جافًا، خشنًا، وقد يصل إلى مرحلة التشقق المؤلم.

فوائد الكريمات الطبيعية لليدين

الكريمات الطبيعية تتميز بعدة نقاط تجعلها خيارًا مثاليًا لعلاج تشقق اليدين، منها:

خلوها من المواد الحافظة والعطور الصناعية.

تغذية الجلد بفيتامينات ومعادن طبيعية.

قدرتها على الترطيب العميق دون انسداد المسام.

مناسبة للبشرة الحساسة.

كما أن مكوناتها غالبًا ما تكون متوفرة في المنزل، ما يجعل استخدامها اقتصاديًا وآمنًا في الوقت نفسه.

اصنعي بنفسك كريم لليدين

كريمات من صنع يديك لترطيب يديك شتاء

وتستعرض خبيرة العناية بالبشرة، في السطور التالية، وصفات طبيعية لعمل كريمات لترطيب اليدين.

كريم زبدة الشيا وزيت الزيتون

يُعد هذا الكريم من أقوى الكريمات الطبيعية لليدين المتشققتين.

زبدة الشيا غنية بالأحماض الدهنية وفيتامين E، وتعمل على ترميم الجلد المتشقق وتكوين طبقة

واقية تحميه من البرد. أما زيت الزيتون فيُعرف بخصائصه المرطبة والمغذية.

طريقة الاستخدام:

اخلطي ملعقة كبيرة من زبدة الشيا مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، دلكي اليدين بالخليط قبل النوم، وارتدي قفازات قطنية لنتيجة أفضل.

كريم زيت جوز الهند والعسل

زيت جوز الهند من الزيوت الطبيعية الخفيفة التي تمتصها البشرة بسهولة، ويحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا. أما العسل فهو مرطب طبيعي قوي يساعد على شفاء التشققات وتسريع تجديد خلايا الجلد.

طريقة الاستخدام:

اخلطي ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند مع نصف ملعقة عسل، دلكي اليدين جيدًا واتركي الخليط 20 دقيقة ثم اشطفي بماء فاتر، أو اتركيه طوال الليل.

كريم الألوفيرا (جل الصبار) وزيت اللوز

جل الصبار معروف بقدرته على تهدئة الجلد الملتهب وترطيبه بعمق، كما يساعد على تقليل الاحمرار الناتج عن التشققات. زيت اللوز الحلو غني بفيتامين E ويغذي البشرة الجافة.

طريقة الاستخدام:

امزجي ملعقتين من جل الصبار مع بضع قطرات من زيت اللوز، واستخدميه ككريم يومي بعد غسل اليدين.

كريم الفازلين الطبيعي مع زيت فيتامين E

الفازلين يعمل كحاجز يمنع فقدان الرطوبة، وعند دمجه مع زيت فيتامين E يصبح كريمًا فعالًا لعلاج التشققات العميقة.

طريقة الاستخدام:

اخلطي ملعقة فازلين مع محتوى كبسولة فيتامين E، استخدميه ليلًا مع تدليك خفيف، وستلاحظين تحسنًا ملحوظًا خلال أيام.

كريم الشوفان والحليب

الشوفان من أفضل المكونات الطبيعية لتهدئة البشرة الجافة والمتهيجة، ويحتوي على مواد تساعد على الاحتفاظ بالرطوبة. الحليب بدوره يرطب وينعم الجلد.

طريقة الاستخدام:

اطحني ملعقة شوفان ناعم وامزجيها بكمية قليلة من الحليب حتى تحصلي على قوام كريمي، دلكي اليدين واتركي الخليط 15 دقيقة ثم اشطفي.

كريم طبيعي لليدين

نصائح مهمة مع استخدام الكريمات الطبيعية

لتحقيق أفضل نتيجة من الكريمات الطبيعية لليدين المتشققتين، يُنصح باتباع النصائح التالية:

استخدام الكريم بعد كل غسيل لليدين.

تجنب الماء الساخن قدر الإمكان.

ارتداء قفازات عند الخروج في الجو البارد.

شرب كمية كافية من الماء.

استخدام صابون لطيف وخالٍ من المواد القاسية.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا استمرت التشققات رغم استخدام الكريمات الطبيعية، أو ظهرت تشققات عميقة مصحوبة بنزيف أو ألم شديد، فقد يكون السبب حالة جلدية مثل الإكزيما، وهنا يُفضل استشارة طبيب جلدية.

