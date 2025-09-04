بيطري الشرقية يحصن 60 ألف طائر ضد الأنفلونزا

قامت مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور محمد السيد مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية خلال شهر أغسطس الماضي من خلال إدارة الدواجن وأقسام الدواجن بالإدارات الخارجية بتحصين (10 آلاف طائر مجانًا).

ويأتي ذلك فى إطار حماية الطيور من الإنفلونزا و ١٢ ألف طائر ضد الأمراض الوبائية الأخرى و٣٨ ألف طائر بالحضانات، بإجمالي تحصين ٦٠ ألف طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية الأخرى بمعرفة لجان التحصين التي قامت بالمرورعلى ١٨٩٠ منزل بالقرى والمدن ومزارع الدواجن.

المتابعة الصحية البيطرية

كما تم سحب عينات ما قبل البيع من مزارع الدواجن (٩١) مزرعة من خلالها تم أخذ مسحات للفحص (٥٤٧ مسحة) لإجمالي عدد طيور (٦٠٠ ألف و٧٥٦) طائر وتمت المتابعة الصحية البيطرية لـ (١٨) مزرعة سمكية، وذلك فا إطار متابعة الوضع الصحي لمزارع الأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية متمثلة في (إدارة الإرشاد بالمديرية وأقسام الإرشاد بالإدارات الخارجية) قامت بتنظيم (٣٢٥) ندوة وجولة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى اللقاءات الإرشادية المباشرة (٣٢٥) لقاء إرشاديا مباشر مع المواطنين بالأسواق والشوارع والقرى، و(٤٦) لقاء مكتبيا للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان والحيوان.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية الداجنة والسمكية والعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية إحتياجات السوق المحلي، ومشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور والأسماك لتحقيق النمو المطلوب والزيادة فى الثروة الداجنة والسمكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.