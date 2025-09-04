الخميس 04 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بيطري الشرقية يحصن 60 ألف طائر ضد الأنفلونزا

بيطري الشرقية يحصن٦٠
بيطري الشرقية يحصن٦٠ ألف طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور

قامت مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور محمد السيد مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية خلال شهر أغسطس الماضي من خلال إدارة الدواجن وأقسام الدواجن بالإدارات الخارجية بتحصين (10 آلاف طائر مجانًا). 

بيطري الشرقية يحصن 429 ألف رأس ماشية خلال الأسبوع الثالث للحملة

ويأتي ذلك فى إطار حماية الطيور من الإنفلونزا و ١٢ ألف طائر ضد  الأمراض الوبائية الأخرى و٣٨ ألف طائر بالحضانات، بإجمالي تحصين ٦٠ ألف طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية الأخرى بمعرفة لجان التحصين التي قامت بالمرورعلى ١٨٩٠ منزل بالقرى والمدن ومزارع الدواجن.

المتابعة الصحية البيطرية 

كما تم سحب عينات ما قبل البيع من مزارع الدواجن (٩١) مزرعة من خلالها تم أخذ مسحات للفحص (٥٤٧ مسحة) لإجمالي عدد طيور (٦٠٠ ألف و٧٥٦) طائر وتمت المتابعة الصحية البيطرية لـ (١٨) مزرعة سمكية، وذلك فا إطار متابعة الوضع الصحي لمزارع الأسماك.

وأضاف مدير  مديرية الطب البيطري أن المديرية متمثلة في (إدارة الإرشاد بالمديرية وأقسام الإرشاد بالإدارات الخارجية) قامت بتنظيم (٣٢٥) ندوة وجولة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى اللقاءات الإرشادية المباشرة (٣٢٥) لقاء إرشاديا مباشر مع المواطنين بالأسواق والشوارع والقرى، و(٤٦) لقاء مكتبيا للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان والحيوان.

بيطري الشرقية يضبط 6 أطنان لحوم بمجزر غير مرخص

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية الداجنة والسمكية والعمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطني من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية إحتياجات السوق المحلي، ومشددًا على ضرورة تكثيف الجهود وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور والأسماك لتحقيق النمو المطلوب والزيادة فى الثروة الداجنة والسمكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

10 الاف طائر انفلومزا الطيور مديرية الطب البيطرى الدكتور محمد السيد خلال شهر اعسطس الماضى ادارة الدواجن الادارات الخارجية

مواد متعلقة

بيطري الشرقية يحصن 429 ألف رأس ماشية خلال الأسبوع الثالث للحملة

بيطري الشرقية يضبط 6 أطنان لحوم بمجزر غير مرخص

بيطري الشرقية يفحص 4795 رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقري

بيطري الشرقية يضبط 2.5 طن لحوم ودواجن مجهولة المصدر

الأكثر قراءة

إدمان الموبايل يقتل طفلة في عين شمس

ارتفاع كبير في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025

الصحة تغلق مستشفى "العائلة" بمدينة نصر

السيسي يهنئ المصريين والأمة العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي

لطلاب الدبلومات الفنية، خطوات تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني

هيكل عظمي.. طفل!

قرار عاجل من النيابة ضد أجنبي يسرق السيارات بطريقة مثيرة في أكتوبر

انفجار جسم غامض في سماء السعودية يثير الرعب، والنشطاء: مذنب اقتراب يوم القيامة (فيديو)

خدمات

المزيد

16.8 ألف جنيه لطن هذا النوع، أسعار الأرز اليوم الخميس 4-9-2025

هذا العيار أقل من 4150 جنيها، الذهب يتراجع في بداية تعاملات الخميس 4-9-2025

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 4-9-2025

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

البريميرليج على القمة.. حجم إنفاق الدوريات الخمس الكبار في أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النبي في المنام وعلاقته بصلاح الحال وسماع أخبار سعيدة قريبا

في ذكرى ميلاد سيد الخلق، محمد سيد طنطاوي: بعثة النبي شرف وكرامة للعرب

أدعية لحفظ الجنين وتسهيل الولادة في يوم مولد الرسول

المزيد
الجريدة الرسمية
ads